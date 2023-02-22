Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок — Finance.ua
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Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок

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Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок
Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок
Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, якому приводу надають перевагу українці під час продажу вживаних авто в інтернеті, та як змінювалися вподобання протягом останнього року.
На початку року, у січні 2022 року, більшість легкових автомобілів, що продавалися в інтернеті, були передньоприводними — 85,5% від загальної кількості оголошень. Повноприводних авто було 9,9%, а із приводом на задню вісь — лише 4,6%. У лютому частка передньоприводних легковиків сягнула максимуму (85,8%), а задньоприводних — мінімуму (4,4%).
Цікаво, що частка легковиків у продажі з приводом на передню вісь скорочується уже третій місяць поспіль, паралельно зростають частки задньоприводних та авто 4×4: 14,8% та 15,1% відповідно. Це максимальні показники за останні 12 місяців.

Повноприводні авто найдорожчі

На початку 2022 року середня медіанна ціна задньоприводних та передньоприводних авто була майже одинаковою: $5 600 та $5 500 відповідно. Повноприводні легковики коштували в середньому $15 750; протягом останніх 12 місяців їх середня ціна зменшувалася, та у січні 2023 року склала $12 614.
Середня вартість передньоприводних машин також дещо зменшилася: до $4 900 в січні-2023, проте цінові коливання не були такими суттєвими, як в інших двох категорій.
Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок
Проте найпомітніше змінювався цей показник у машин із заднім приводом: спочатку вона зросла із $5 200 в лютому до $6 500 у травні, потім почала поступово знижуватися, і за підсумками січня склала $1 800. Подорожчання таких авто також співпало із початком дії «нульового» розмитнення, тому підняття середньої вартості у машин із заднім приводом також може бути його наслідком: на ринок потрапили бренди західних виробників із такою конструкцією — зокрема, Mercedes-Benz та BMW. Після того як податки на імпорт повернули, баланс змістився: зараз більшість задньоприводних авто — це моделі ВАЗ, ГАЗ, Москвич тощо.

Який привод обирають в регіонах

Найбільша частка легковиків із переднім приводом, якщо відкинути охоплені активними бойовими діями Луганську та Донецьку області, виявилася у Запорізькій (88,2%), Херсонській (88,2%) та Чернігівській областях (87%).
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Частка автомобілів із заднім приводом виявилася найбільшою у Чернівецькій (9,4%), Одеській (9,1%) та Миколаївській (9%) областях, а найбільше повноприводних машин нарахували у Києві та Київській області (17,3%), Одеській (14,1%) та Львівській (13,8%) областях.
Цікаво, що прослідковується чітка залежність: частка повноприводних машин, середня вартість яких суттєво більша за інші, найбільша в тих областях, у яких продають найдорожчі авто.

Топ-15 передньоприводних авто

У топ-15 передньоприводних автомобілів потрапила більшість найпопулярніших моделей на українському авторинку, адже передній привод — найбільш масовий в сучасному автомобілебудівництві.
  1. Volkswagen Passat
  2. Volkswagen Golf
  3. Skoda Octavia
  4. ВАЗ 2109/21099
  5. Daewoo Lanos
  6. Renault Megane
  7. Opel Astra
  8. Ford Focus
  9. Skoda Fabia
  10. Opel Vectra
  11. Chevrolet Aveo
  12. Audi A6
  13. Toyota Camry
  14. Audi A4
  15. Mazda 6

Топ-15 задньоприводних авто

Задній привод автомобілів найменш поширений в сучасному модельному ряді більшості автовиробників. Тому до переліку потрапили в основному BMW та Mercedes-Benz, а також майже усі моделі класичних російсько-радянських ВАЗів: від 2101 до 2107.
  1. BMW 5 Series
  2. BMW 3 Series
  3. Mercedes-Benz E-Class
  4. ВАЗ 2106
  5. ВАЗ 2107
  6. ВАЗ 2101
  7. Mercedes-Benz C-Class
  8. Mercedes-Benz Vito
  9. Mercedes-Benz Sprinter
  10. Opel Omega
  11. ВАЗ 2105
  12. ВАЗ 2104
  13. Mercedes-Benz S-Class
  14. BMW 7 Series
  15. ВАЗ 2103

Топ-15 повноприводних авто

Оскільки середня вартість повноприводних автомобілів найвища, то й до переліку моделей потрапили дорожчі та новіші моделі. В основному — позашляховики та кросовери, які сьогодні в Україні є найпопулярнішим сегментом серед продажів нових легковиків.
  1. Mitsubishi Outlander
  2. Audi Q7
  3. Honda CR-V
  4. Hyundai Tucson
  5. BMW 5 Series
  6. Subaru Forester
  7. Nissan X-Trail
  8. BMW 3 Series
  9. Mercedes-Benz S-Class
  10. Subaru Outback
  11. Subaru Legacy
  12. Mercedes-Benz E-Class
  13. Lexus LX
  14. Toyota Highlander
  15. Land Rover Range Rover Sport
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За матеріалами:
Finance.ua
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