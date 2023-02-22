Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок — Finance.ua

Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок Сьогодні 20:29 — Особисті фінанси

Який привод авто обирають українці: рейтинг найпопулярніших марок

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили , якому приводу надають перевагу українці під час продажу вживаних авто в інтернеті, та як змінювалися вподобання протягом останнього року.

На початку року, у січні 2022 року, більшість легкових автомобілів, що продавалися в інтернеті, були передньоприводними — 85,5% від загальної кількості оголошень. Повноприводних авто було 9,9%, а із приводом на задню вісь — лише 4,6%. У лютому частка передньоприводних легковиків сягнула максимуму (85,8%), а задньоприводних — мінімуму (4,4%).

Цікаво, що частка легковиків у продажі з приводом на передню вісь скорочується уже третій місяць поспіль, паралельно зростають частки задньоприводних та авто 4×4: 14,8% та 15,1% відповідно. Це максимальні показники за останні 12 місяців.

Повноприводні авто найдорожчі

На початку 2022 року середня медіанна ціна задньоприводних та передньоприводних авто була майже одинаковою: $5 600 та $5 500 відповідно. Повноприводні легковики коштували в середньому $15 750; протягом останніх 12 місяців їх середня ціна зменшувалася, та у січні 2023 року склала $12 614.

Середня вартість передньоприводних машин також дещо зменшилася: до $4 900 в січні-2023, проте цінові коливання не були такими суттєвими, як в інших двох категорій.

Проте найпомітніше змінювався цей показник у машин із заднім приводом: спочатку вона зросла із $5 200 в лютому до $6 500 у травні, потім почала поступово знижуватися, і за підсумками січня склала $1 800. Подорожчання таких авто також співпало із початком дії «нульового» розмитнення, тому підняття середньої вартості у машин із заднім приводом також може бути його наслідком: на ринок потрапили бренди західних виробників із такою конструкцією — зокрема, Mercedes-Benz та BMW. Після того як податки на імпорт повернули, баланс змістився: зараз більшість задньоприводних авто — це моделі ВАЗ, ГАЗ, Москвич тощо.

Який привод обирають в регіонах

Найбільша частка легковиків із переднім приводом, якщо відкинути охоплені активними бойовими діями Луганську та Донецьку області, виявилася у Запорізькій (88,2%), Херсонській (88,2%) та Чернігівській областях (87%).

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Частка автомобілів із заднім приводом виявилася найбільшою у Чернівецькій (9,4%), Одеській (9,1%) та Миколаївській (9%) областях, а найбільше повноприводних машин нарахували у Києві та Київській області (17,3%), Одеській (14,1%) та Львівській (13,8%) областях.

Цікаво, що прослідковується чітка залежність: частка повноприводних машин, середня вартість яких суттєво більша за інші, найбільша в тих областях, у яких продають найдорожчі авто.

Топ-15 передньоприводних авто

У топ-15 передньоприводних автомобілів потрапила більшість найпопулярніших моделей на українському авторинку, адже передній привод — найбільш масовий в сучасному автомобілебудівництві.

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia ВАЗ 2109/21099 Daewoo Lanos Renault Megane Opel Astra Ford Focus Skoda Fabia Opel Vectra Chevrolet Aveo Audi A6 Toyota Camry Audi A4 Mazda 6

Топ-15 задньоприводних авто

Задній привод автомобілів найменш поширений в сучасному модельному ряді більшості автовиробників. Тому до переліку потрапили в основному BMW та Mercedes-Benz, а також майже усі моделі класичних російсько-радянських ВАЗів: від 2101 до 2107.

BMW 5 Series BMW 3 Series Mercedes-Benz E-Class ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2101 Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Sprinter Opel Omega ВАЗ 2105 ВАЗ 2104 Mercedes-Benz S-Class BMW 7 Series ВАЗ 2103

Топ-15 повноприводних авто

Оскільки середня вартість повноприводних автомобілів найвища, то й до переліку моделей потрапили дорожчі та новіші моделі. В основному — позашляховики та кросовери, які сьогодні в Україні є найпопулярнішим сегментом серед продажів нових легковиків.

Mitsubishi Outlander Audi Q7 Honda CR-V Hyundai Tucson BMW 5 Series Subaru Forester Nissan X-Trail BMW 3 Series Mercedes-Benz S-Class Subaru Outback Subaru Legacy Mercedes-Benz E-Class Lexus LX Toyota Highlander Land Rover Range Rover Sport

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