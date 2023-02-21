З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну — Finance.ua

З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну

За весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тисячі легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд.

Про це повідомляє Укравтопром.

«Відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість — на третину. Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%», — зазначили в асоціації.

З яких країн завезли найбільшу кількість авто:

найбільшим постачальником легковиків в Україну виявилась Німеччина. За рік з ФРН було ввезено понад 142,5 тис. авто. на суму $729,3 млн;

на другому місці Франція — 41,1 тис. шт. ($131,5);

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третьою за кількістю авто була Японія — 34 тис. шт. Однак митна вартість японського імпорту становила майже $377 млн;

четвертий результат у США — 33,9 тис. авто на $468 млн;

замикає лідерську п’ятірку Польща, з результатом 26 тис. легкових авто ($172 млн).

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