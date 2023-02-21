З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну — Finance.ua

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З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну

Особисті фінанси
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З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну
З яких країн завезли найбільшу кількість легкових авто в Україну
За весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тисячі легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд.
Про це повідомляє Укравтопром.
«Відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість — на третину. Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%», — зазначили в асоціації.

З яких країн завезли найбільшу кількість авто:

  • найбільшим постачальником легковиків в Україну виявилась Німеччина. За рік з ФРН було ввезено понад 142,5 тис. авто. на суму $729,3 млн;
  • на другому місці Франція — 41,1 тис. шт. ($131,5);

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  • третьою за кількістю авто була Японія — 34 тис. шт. Однак митна вартість японського імпорту становила майже $377 млн;
  • четвертий результат у США — 33,9 тис. авто на $468 млн;
  • замикає лідерську п’ятірку Польща, з результатом 26 тис. легкових авто ($172 млн).
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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За матеріалами:
Finance.ua
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