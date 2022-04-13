Який бізнес потрібно розвивати після війни: 10 найкращих напрямків — Finance.ua

Який бізнес потрібно розвивати після війни: 10 найкращих напрямків

Вчора 14:03 — Особисті фінанси

Війна в Україні стала складним випробуванням для багатьох підприємців, але навіть кризові ситуації надають нові можливості. Після закінчення військових дій перспективними стануть напрямки бізнесу, які допоможуть прискорити відновлення країни та будуть актуальними за нових умов життя українців.

Топ-10 ідей щодо розвитку бізнесу в Україні після війни

Воєнна сфера

Експерти вважають, що ця сфера активно розвиватиметься для зміцнення оборонних можливостей нашої країни. На їхню думку, затребуваними стануть масові послуги воєнного часу (на кшталт застосунку «Тревога»).

Також може збільшитись запит на професійних консультантів щодо використання різних озброєнь, практики ведення воєнних дій (онлайн-курси, майстер класи).

Актуальним напрямком стане створення, ремонт, модернізація озброєння та аксесуарів.

Будівельний ринок

Відновлення зруйнованих будівель після війни вимагатиме величезної кількості будівельних матеріалів. Перспективні напрямки — виробництво, доставка, продаж товарів для будівництва та ремонту, сантехніки.

Також у повоєнний час для відновлення житла після обстрілу в українців буде великий попит на встановлення віконних блоків, виконання ремонтних робіт.

Виживання та адаптація

Ще один напрямок, на який варто звернути увагу — надання практичних порад для міського населення про життя у воєнних умовах (де купувати воду, медикаменти, продукти тощо).

Також в умовах повоєнного часу зросте запит на послуги психологів для подолання страхів та тривог, адаптації до нових умов.

Створення захисних споруд

В уряді вже заявляють, що всі нові будинки в Україні після війни будуватимуться з бомбосховищами. В цьому випадку перспективними є напрямки створення архітектурних проєктів нових укриттів, модернізації наявних притулків, надання послуг з їх комплектації всім необхідним.

Продукти тривалого зберігання

У воєнний час користуються попитом товари з тривалим терміном придатності, які не вимагають приготування. Наприклад, консерви, сублімована їжа, батончики. Люди продовжать робити запаси таких продуктів і після закінчення війни у разі нових можливих небезпек.

Військовий одяг та аксесуари

Наразі в Україні приватні компанії вже активно виготовляють бронежилети, шиють берці та різноманітні аксесуари для військових.

Найближчим часом перспективним стане створення мілітаристських брендів одягу з українською символікою, який можна буде продавати не лише всередині країни, а й за кордоном завдяки світовій популярності та героїзму наших Збройних Сил.

Цифрові послуги

Онлайн-сервіси повинні замінити паперовий документообіг та бюрократичні процедури.

Розвиток цього напряму буде особливо актуальним найближчим часом. Адже Міністерство цифрової трансформації вже активно працює над створенням в Україні цифрової держави, коли всі послуги можна отримати за допомогою смартфона.

Інформаційна безпека

Проти нашої країни також було розв’язано і кібервійну. Тому актуальним напрямком бізнесу є створення спеціальних сервісів захисту від кібератак, надання консалтингових послуг у сфері цифрової безпеки.

Криптовалюти

Як зазначають експерти, зараз можливе створення власного токену, державної криптовалюти з тематикою української армії.

Аналітики вважають, що кожна відома криптовалюта є успішним маркетинговим проєктом, тому таку «українську монету» актуально створити та просувати.

Заміщення російських продуктів

Війна кардинально змінила ставлення до всього, що пов’язано з росією. Тому товари, створені країною-агресором, більше не будуть мати попит у нашій країні і далеко за її межами.

Успішною ідеєю стане створення якісної української альтернативи російським продуктам.

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