«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме переселенцям — Finance.ua

«Трьошка з ремонтом»: які квартири держава даватиме переселенцям

Вчора 11:01 — Казна та Політика

Українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді нових квартир.

Які там умови та як швидко це житло передадуть людям? Про це в інтерв’ю Forbes розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

тимчасове житло. За словами Тимошенка, перші квартири будуть готові вже за 3-4 місяці. Людям уже почали відновлювати будинки, пошкоджені чи зруйновані через бойові дії. Переселенці зможуть повернутися до свого будинку, а поки що для них будується іншежитло. За словами Тимошенка,

«Ми збудуємо для них не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні будинки у 10 регіонах. Люди не повинні жити у спортзалах чи школах. Ми вибрали проєкти, які можна реалізувати за три місяці», — пояснив Тимошенко.

Кількість кімнат та зручності

Тимошенко каже, що це будуть переважно двокімнатні квартири, однак зустрічатимуться однокімнатні та трикімнатні.

Також деяке житло буде вже з ремонтами, меблями та побутовою технікою. Це стосується квартир, які не встигли ввести в експлуатацію до початку воєнного стану. Держава викупить їх найближчим часом та передасть переселенцям.

«Після того як ми відновимо будинки переселенців у містах, де вони жили до війни, вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим та всім іншим, хто стояв у чергах», — зауважив заступник голови ОП.

У планах влади — збудувати кілька десятків тисяч квартир. Однак цієї кількості не вистачить, щоб надати житло всім внутріпереміщеним особам. Тому перевагу віддаватимуть тим, кому не надали притулок у будинках.

«Насамперед потрібно надавати квартири тим, хто не може знайти собі будинок чи проживає у спортивних залах, школах тощо. Керівники областей складають списки тих, кого потрібно насамперед переселяти», — зазначив Тимошенко.

Довідка Finance.ua:

подати заявку на компенсацію за зруйноване житло можна через програму «Дія». Для цього необхідно авторизуватися, натиснути на меню Послуги та обрати пункт «Пошкоджене майно»;

при цьому потрібно вносити дані лише про власне житло. Одна людина не може подати заяву на весь будинок — лише на свою квартиру;



нагадаємо, 31 березня на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроєкт № 7237 про компенсації за зруйноване війною майно та справедливий розподіл репарацій.



До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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