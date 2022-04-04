Кто в Украине получит право на компенсацию за военную агрессию рф: новый законопроект — Finance.ua

Кто в Украине получит право на компенсацию за военную агрессию рф: новый законопроект

Сегодня 17:03 — Личные финансы

31 марта на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект № 7237 о компенсациях за разрушенное войной имущество и справедливое распределение репараций.

Как говорится в законопроекте, по данным Минэкономики на 28 марта 2022 года из-за активных военных действий Украина понесла убытки на 564,9 млрд долларов. Из этой суммы 90,5 млрд долларов — это потери украинцев, а 80 млрд — это потери компаний. При этом каждый день эти суммы растут.

Так, согласно документу, внесенному в ВР, для фиксации всех разрушений в Украине хотят создать Государственный реестр имущества, которое было уничтожено, повреждено или утрачено в результате вооруженной агрессии рф с начала временной оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

О компенсации

Законопроект предлагает выплачивать первичную и полную компенсации:

Первичная компенсация пойдет на восстановление разрушенного жилья, больниц, садиков, школ. Финансирование будет идти за счет украинского бюджета.

пойдет на восстановление разрушенного жилья, больниц, садиков, школ. Финансирование будет идти за счет украинского бюджета. Полная компенсация будет идти за счет репараций и других взысканий с российской федерации. Право на полную компенсацию имеют все пострадавшие, независимо от получения или неполучения первичной компенсации.

Согласно новому документу, право на компенсацию за утраченное, поврежденное или уничтоженное в результате вооруженной агрессии имущество имеют пострадавшие физические лица, их наследники и юридические лица по отношению к имуществу, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц ( сейчас это124 050 грн). Стоимость имущества определяется на дату оформления права собственности или на дату последней денежной оценки.

Кто не получит деньги

Согласно проекту закона, в выплатах могут отказать:

тем, кто находится под экономическими санкциями;

гражданам рф;



фирмам с владельцами под санкциями, компаниям, которые не раскрыли своих бенефициаров или такие собственники находятся в россии или беларуси. При этом, россияне могут рассчитывать на компенсации если у них есть награды за заслуги перед Украиной, они публично осуждали рф с 2014 года и не были чиновниками страны-оккупанта.



Определение ущерба будет проходить так:

подача заявлений на компенсацию через «Дію» (подавать могут также наследники);

данные заносят в специальный реестр;



проводят обследование поврежденного и уничтоженного имущества, и фиксируют факт его утраты;



в Кабмине определят размер и форму компенсации, и определят предельные выплаты по первичной компенсации для физических лиц и для компаний;



дополнительно определят порядок очередности выплат.



Для подтверждения права собственности нужно будет подать копию паспорта и ИНН, копию права на недвижимость, копию из ЕРДР об открытии уголовного производства. Также, не будут лишними фото и видео разрушенного дома, контакты свидетелей и другие возможные свидетельства. Такое заявление подается во время действия военного положения и спустя три года после его отмены.

Очередность выплат

Согласно законопроекту, выплачивать компенсации будут в такой последовательности:

в первую очередь первичную компенсацию получат участники боевых действий, которые получили инвалидность в результате войны, их наследники, семьи погибших защитников;

во вторую очередь первичная компенсация выплачивается участникам боевых действий и их наследникам;



в третью очередь первичная компенсация выплачивается уязвимым гражданам Украины и их наследникам. Список уязвимых групп отдельно составит Кабмин;



в четвертую очередь первичная компенсация выплачивается остальным украинцам и их наследникам;



в пятую очередь первичная компенсация выплачивается иностранцам или лицам без гражданства и их наследникам.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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