Кто в Украине получит право на компенсацию за военную агрессию рф: новый законопроект — Finance.ua
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Кто в Украине получит право на компенсацию за военную агрессию рф: новый законопроект

Сегодня 17:03Личные финансы
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31 марта на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект № 7237 о компенсациях за разрушенное войной имущество и справедливое распределение репараций.
Как говорится в законопроекте, по данным Минэкономики на 28 марта 2022 года из-за активных военных действий Украина понесла убытки на 564,9 млрд долларов. Из этой суммы 90,5 млрд долларов — это потери украинцев, а 80 млрд — это потери компаний. При этом каждый день эти суммы растут.
Так, согласно документу, внесенному в ВР, для фиксации всех разрушений в Украине хотят создать Государственный реестр имущества, которое было уничтожено, повреждено или утрачено в результате вооруженной агрессии рф с начала временной оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

О компенсации

Законопроект предлагает выплачивать первичную и полную компенсации:
  • Первичная компенсация пойдет на восстановление разрушенного жилья, больниц, садиков, школ. Финансирование будет идти за счет украинского бюджета.
  • Полная компенсация будет идти за счет репараций и других взысканий с российской федерации. Право на полную компенсацию имеют все пострадавшие, независимо от получения или неполучения первичной компенсации.
Согласно новому документу, право на компенсацию за утраченное, поврежденное или уничтоженное в результате вооруженной агрессии имущество имеют пострадавшие физические лица, их наследники и юридические лица по отношению к имуществу, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц ( сейчас это124 050 грн). Стоимость имущества определяется на дату оформления права собственности или на дату последней денежной оценки.

Кто не получит деньги

Согласно проекту закона, в выплатах могут отказать:
  • тем, кто находится под экономическими санкциями;
  • гражданам рф;
  • фирмам с владельцами под санкциями, компаниям, которые не раскрыли своих бенефициаров или такие собственники находятся в россии или беларуси. При этом, россияне могут рассчитывать на компенсации если у них есть награды за заслуги перед Украиной, они публично осуждали рф с 2014 года и не были чиновниками страны-оккупанта.
Определение ущерба будет проходить так:
  • подача заявлений на компенсацию через «Дію» (подавать могут также наследники);
  • данные заносят в специальный реестр;
  • проводят обследование поврежденного и уничтоженного имущества, и фиксируют факт его утраты;
  • в Кабмине определят размер и форму компенсации, и определят предельные выплаты по первичной компенсации для физических лиц и для компаний;
  • дополнительно определят порядок очередности выплат.
Для подтверждения права собственности нужно будет подать копию паспорта и ИНН, копию права на недвижимость, копию из ЕРДР об открытии уголовного производства. Также, не будут лишними фото и видео разрушенного дома, контакты свидетелей и другие возможные свидетельства. Такое заявление подается во время действия военного положения и спустя три года после его отмены.

Очередность выплат

Согласно законопроекту, выплачивать компенсации будут в такой последовательности:
  • в первую очередь первичную компенсацию получат участники боевых действий, которые получили инвалидность в результате войны, их наследники, семьи погибших защитников;
  • во вторую очередь первичная компенсация выплачивается участникам боевых действий и их наследникам;
  • в третью очередь первичная компенсация выплачивается уязвимым гражданам Украины и их наследникам. Список уязвимых групп отдельно составит Кабмин;
  • в четвертую очередь первичная компенсация выплачивается остальным украинцам и их наследникам;
  • в пятую очередь первичная компенсация выплачивается иностранцам или лицам без гражданства и их наследникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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