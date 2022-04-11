Государство выкупит не введенное в эксплуатацию жилье. Первые квартиры переселенцы получат через три-четыре месяца — Офис президента

Сегодня 15:04 — Недвижимость

Государство выкупит не введенное в эксплуатацию жилье. Первые квартиры переселенцы получат через три-четыре месяца — Офис президента, iStock

Украине нужно построить несколько десятков тысяч квартир. Первые квартиры переселенцы должны получить через три-четыре месяца.

Об этом сказал в интервью Forbes Украина заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Украине много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство станет выкупать такие квартиры и предоставлять переселенцам, сообщил Тимошенко.

Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтом, с мебелью, с бытовой техникой.

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Себестоимость таких квартир будет гораздо меньше $1000. Строители должны минимизировать свою дельту и разработали варианты, как построить все дешево, но качественно, отмечают в Офисе президента.

Для выкупа и постройки нового жилья на первом этапе будут использоваться средства госбюджета. Также в офисе президента надеются на помощь международных партнеров.

В первую очередь жилье планируется предоставлять тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и т.д. Руководители областей составляют списки тех, кого нужно в первую очередь переселять, сказал заместитель председателя ОП.

Напомним, Кабинет Министров уже выделил 1 млрд грн из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

На 1 апреля сумма ущерба для инфраструктуры уже достигла более $68,2 млрд или почти 2 трлн грн, по данным проекта «Россия заплатит». Общие потери, понесенные в ходе войны, составляют $564—$600 млрд. Госбюджет теряет около 2 млрд грн в день из-за боевых действий, подсчитали в Минфине.

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