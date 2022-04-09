Во Львове начнут строить деревянные двухэтажные дома для переселенцев — Finance.ua
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Во Львове начнут строить деревянные двухэтажные дома для переселенцев

Сегодня 18:00Недвижимость
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Во Львове в ближайшие дни начнут строить двухэтажные деревянные домики для переселенцев, пишет Tvoemistot.tv.
«У нас есть 150 женщин, которые в ожидании рождения деток, поэтому нам нужно подготовиться. Это будут иные условия, чем в контейнерном городке. Планируем в ближайшие дни строительство 2-этажных деревянных коттеджей», — сообщил Андрей Садовый.
Он отметил, что будут строить деревянные домики на средства Красного креста, ЮНИСЕФ, ООН.
Участки выбирают с прицелом на Львов, чтобы у жителей было лучше сообщение с городом.
«Если брать деревянный хостел, то он будет для 160 человек, там будут места для нуждающихся женщин, будут приспособлены возможности для будущих мам... Если говорим о мамах, то для них будет локация в районе Тракта Глинянского. Там более спокойная территория, рядом планируется парк в перспективе, это хорошее место близко к центру», — прокомментировал Андрей Садовый.
Напомним, что сегодня во Львове начали обустраивать первый контейнерный городок для временного пребывания украинцев, вынужденных эвакуироваться изгорячих точек.
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Сейчас здесь будут установлены 70 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек, преимущественно студенты. В одном домике могут жить 2-4 человека. Внутри обустроят мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая будут находиться на территории городка.
Всего в городе обустроят три таких городка на 300 домиков. Контейнеры приехали из Польши в качестве подарка от польского правительства.
Также во Львове с 7 апреля начали обустраивать первый контейнерный городок для временного пребывания украинцев, вынужденных эвакуироваться из горячих точек, пишет tvoemisto.tv.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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