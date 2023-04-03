Який банк став народним улюбленцем — Finance.ua

Який банк став народним улюбленцем Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновниками премії FinAwards є портали Finance.ua та Мінфін.

Переможця в цій номінації визначає унікальний рейтинг сайту Мінфін, який побудований виключно на базі відгуків відвідувачів про якість обслуговування в банках. На позицію банку в рейтингу впливають лише відгуки клієнтів, перевірені модераторами Мінфіну.

Отже, переможна трійка розподілилася в такий спосіб:

третє місце — sportbank

друге місце — monobank

Що цікаво, monobank п’ять років поспіль посідав першу сходинку в рейтингу народних банків, але цьогоріч поступився позицією.

Юрій Кандауров, голова правління А-Банку, отримав нагороду з рук Надії Квітки, керівниці медіабізнесу Treeum

В А-Банку кажуть, що дуже прискіпливо ставляться до скарг, які надходять від клієнтів, та уважно їх вивчають, масштабуючи проблему, а не розглядаючи її на рівні одного клієнта:

"Ми починаємо робочий день з ранкової наради, де усім банком за участю керівників напрямків та правління підбиваємо підсумки минулого робочого дня. Один з елементів наради — розгляд скарг/зауважень від клієнтів, причин їх виникнення та результатів опрацювання скарги.

При отриманні скарги ми в режимі онлайн аналізуємо процес на наявність проблеми. Основне правило — це масштабувати сигнал, тобто не розглядати його на рівні одного клієнта. За будь-якою скаргою є рішення — зміна наявного процесу або побудова нового", — сказав Кандауров.

Голова правління А-Банку додав, що минулого місяця вони зробили ще один крок на шляху до зближення з клієнтом — запустили в оновленій версії АBank24 stories, де знайомитимуть клієнтів з новинками та крутими фішками.

Про банк

Банк розпочав свою діяльність 1992 року під назвою «Український кредитний банк» у Києві. У середині 2000-х фінансові показники банка почали погіршуватися, що призвело до санації у 2007 році ПриватБанком.

У другій половині 2007 року УКБ перейменували в Акцент-банк, а головний офіс зі столиці перенесли до Дніпра.

У листопаді 2013-го ПриватБанк заявив про продаж своєї частки Акцент-банку. Її купила родина Суркісів. Сьогодні вона володіє 100% акцій А-Банку.

За даними НБУ станом на 1 лютого 2023 року, банк володіє активами на 18,67 млрд грн.

Про премію FinAwards

Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

FinAwards для учасників конкурсу — це варіант громадського визнання, чудова можливість отримати експертну незалежну оцінку своєї роботи, зарядитися енергією для нових досягнень і привернути увагу потенційних клієнтів до своїх послуг та сервісів.

Уже другий рік поспіль організатори проводять церемонію нагородження у воєнних умовах. Саме тому організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, який символізує нашу стійкість і незламність.

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