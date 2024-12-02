Якими є пенсійний вік і середній розмір пенсій у Європі — Finance.ua
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Якими є пенсійний вік і середній розмір пенсій у Європі

Особисті фінанси
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Якими є пенсійний вік і середній розмір пенсій у Європі
Якими є пенсійний вік і середній розмір пенсій у Європі
Finance.ua розглянув статистику щодо пенсій у п’яти країнах, де найчастіше проживають українські біженці: Польщі, Німеччині, Франції, Чехії та Італії.
  • Пенсійний вік
Усі країни Європи, окрім Польщі, мають пенсійний вік на рівні 63−67 років, з постійним збільшенням у деяких з них.
  • Середній розмір пенсії нетто
Варіюється в межах від 1200 євро в Італії до 1400 євро у Франції, залежно від економічної ситуації та пенсійної системи.
  • Мінімальний стаж
Стаж для отримання пенсії варіюється від 5 років у Німеччині до 43 років у Франції.

Статистика: пенсійний вік і середній розмір пенсій (нетто) у Європі

Якими є пенсійний вік і середній розмір пенсій у Європі
Детальніше про загальні тенденції пенсійної реформи в Європі та прогнози на майбутнє читайте у статті за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • У першому кварталі 2024 року середня пенсія в Польщі становила 3516,95 злотих, що на 16,1% більше, ніж у попередньому році.
  • У 2023 році середня пенсія чоловіків у Польщі становила 4103,07 злотих, тоді як жінки отримували в середньому 2792,86 злотих.
  • Українці можуть отримувати польську пенсію. Щоб її було призначено, заявники повинні відповідати низці формальних вимог. Тут пояснили, за якими конкретними принципами призначаються та нараховуються пенсії для українців у Польщі.
  • Як свідчать дані Опендатабот, станом на початок липня 2024 року в Україні налічувалося 10,26 млн пенсіонерів. При цьому більше половини цих пенсіонерів отримують виплати нижчі за 3 тисячі гривень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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