Якими є пенсійний вік і середній розмір пенсій у Європі Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Якими є пенсійний вік і середній розмір пенсій у Європі

Finance.ua розглянув статистику щодо пенсій у п’яти країнах, де найчастіше проживають українські біженці: Польщі, Німеччині, Франції, Чехії та Італії.

Пенсійний вік

Усі країни Європи, окрім Польщі, мають пенсійний вік на рівні 63−67 років, з постійним збільшенням у деяких з них.

Середній розмір пенсії нетто

Варіюється в межах від 1200 євро в Італії до 1400 євро у Франції, залежно від економічної ситуації та пенсійної системи.

Мінімальний стаж

Стаж для отримання пенсії варіюється від 5 років у Німеччині до 43 років у Франції.

Статистика: пенсійний вік і середній розмір пенсій (нетто) у Європі

Детальніше про загальні тенденції пенсійної реформи в Європі та прогнози на майбутнє читайте у статті за посиланням.

Довідка Finance.ua:

У першому кварталі 2024 року середня пенсія в Польщі становила 3516,95 злотих, що на 16,1% більше, ніж у попередньому році.

У 2023 році середня пенсія чоловіків у Польщі становила 4103,07 злотих, тоді як жінки отримували в середньому 2792,86 злотих.

Українці можуть отримувати польську пенсію. Щоб її було призначено, заявники повинні відповідати низці формальних вимог. Тут пояснили, за якими конкретними принципами призначаються та нараховуються пенсії для українців у Польщі.

Як свідчать дані Опендатабот, станом на початок липня 2024 року в Україні налічувалося 10,26 млн пенсіонерів. При цьому більше половини цих пенсіонерів отримують виплати нижчі за 3 тисячі гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.