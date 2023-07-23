Якими українськими банками користуються фрилансери (інфографіка) — Finance.ua
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Якими українськими банками користуються фрилансери (інфографіка)

Особисті фінанси
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Якими українськими банками користуються фрилансери (інфографіка)
Якими українськими банками користуються фрилансери (інфографіка)
Український сервіс фрилансу Freelancehunt провів дослідження, щоб визначити, які банки мали найбільший попит у виконавців та замовників.
За перші 6 місяців 2023 року у фрилансерів найбільш популярними були ПриватБанк, Monobank, Райффайзенбанк, Ощадбанк, ПУМБ. Тут варто звернути увагу на кілька цікавих моментів:
  • Попри зменшення частки, ПриватБанк, як і раніше, залишається найпопулярнішим серед українських фрилансерів. Його вибирають 51,14% користувачів.
  • Водночас Monobank стає дедалі популярнішим — ним користуються клієнти Привату й інших банків. Частка Monobank у перші 6 місяців 2023 року зросла до 40,4%.
  • Райффайзенбанк за перше півріччя 2023 року частково відновив свою популярність серед фрилансерів — показник зріс до 1,39%. Ощадбанк поки що втрачає свої позиції: порівнюючи з минулим роком, показники знизилися з 1,25% до 1,11%.
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Щоб простежити динаміку трендів та змін на ринку, на основі дослідження Freelancehunt порівняємо дані за 2021, 2022 роки та перше півріччя 2023.
Провідне місце серед фрилансерів у 2022 році посідав ПриватБанк — йому віддавали перевагу 53,49% виконавців. Проте у 2021 році цей показник був вищим на 7,12% — 60,61%.
Популярність Monobank натомість зростає: його показники збільшилися з 31,39% у 2021 році до 38,5% у 2022. У п’ятірці лідерів опинився ПУМБ — у 2022 році 1,16% виконавців сервісу Freelancehunt вибирали його для розрахункових операцій. Ощадбанк продовжує набирати обертів: показники збільшилися з 1,10% у 2021 до 1,25% у 2022 році. Райффайзенбанк натомість у 2022 році втрачає популярність: 1,27%, порівнюючи з 1,7% у 2021 році.
Якими українськими банками користуються фрилансери (інфографіка)
У замовників схожа ситуація: ПриватБанк посідає провідне місце, а Monobank — набирає популярності. Показники перших 6 місяців 2023 року це підтверджують: ПриватБанк має 54,82% на противагу 55% за 2022 рік, а Monobank зріс із 31,5% до 33,81%. Зазначимо також стрімке збільшення попиту на Райффайзенбанк — у 2022 році показник становив 1,21%, а за 6 місяців 2023 — уже 1,75%. ПУМБ, навпаки, торік показав доволі гарне зростання, а зараз втрачає позиції. Все менше замовників вибирають також Ukrsibbank.
Якими українськими банками користуються фрилансери (інфографіка)
Як бачимо, найпопулярнішими банками на фрилансі залишаються Приват та Mono. Тригером для змін у 2022 році, звісно, стала війна, що призвела до перерозподілу часток на ринку серед лідерів. У 2023 році тенденції збереглись, але темпи значно знизилися.
За матеріалами:
Finance.ua
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