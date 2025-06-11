Якими грошима наповнюють бюджет України (інфографіка) — Finance.ua
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Якими грошима наповнюють бюджет України (інфографіка)

Казна та Політика
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Якими грошима наповнюють бюджет України (інфографіка)
Якими грошима наповнюють бюджет України (інфографіка)
За даними Мінфіну станом на 9 червня 2025 року, $48,6 млрд до українського бюджету надійшло від ЄС.
$30,2 млрд — від США, в межах ініціативи G7 ERA — $14,7 млрд, від МВФ за цей час надійшло $12,8 млрд, від Японії — $8,5 млрд.
Канада надала більше, ніж Світовий банк: $5,4 млрд і $5,3 млрд відповідно, Велика Британія — $3 млрд, Німеччина — $1,7 млрд. Меншою мірою до фінансування бюджету долучалися інші країни ЄС і G7.
Якими грошима наповнюють бюджет України (інфографіка)
Ці кошти спрямовувались на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення соціальних витрат і підтримку критичної інфраструктури. Частина допомоги була надана у вигляді грантів, частина — як пільгові кредити.
Нагадаємо, у травні Україна отримала від Євросоюзу ще 1 млрд євро за рахунок активів рф. Також повідомлялося, що Британія надасть Україні ще 3 млрд доларів з заморожених російських активів.
У червні Україна та Японія уклали угоду про надання 3 млрд доларів із заморожених активів рф.
За матеріалами:
Слово і Діло
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