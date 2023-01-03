Яким є споживання сиру у різних країнах (інфографіка) — Finance.ua

Яким є споживання сиру у різних країнах (інфографіка) Сьогодні 03:00 — Особисті фінанси

Як заявляють експерти, споживання сиру в Україні рік у рік зростає, але до світових рекордсменів із поїдання цього продукту нашій країні ще далеко.

«Золото» за кількістю сиру, що припадає на рік на душу населення, по праву належить Греції, де цей показник становить 31,5 кг. Це не дивно, особливо з урахуванням того, що сироваріння там здавна поставлено на потік і кожен регіон може похвалитися власними унікальними рецептами цього продукту з овечого, козячого чи коров’ячого молока. Відомий у наших краях сир фета — лише відлуння тієї різноманітності сирів, що панує у цій країні на Середземноморському узбережжі. «Мізітра», «Грав’єра», «Касірі», «Кефалотирі», «Ладотирі» — тільки назви можна перераховувати досить довго... При цьому смак одного виду може дуже відрізнятися. Це залежить від острова, де його було зроблено. Друге місце по споживанню сиру належить Данії. На середньостатистичного данця припадає до 27,5 кг сиру.

Попри те, що Данія розташована набагато північніше Балканського півострова, сири там люблять не тільки їсти, а й виробляти. Ця країна славиться своїми напівтвердими та блакитними сортами цього продукту.

На третьому місці — Франція з рівнем споживання 26,8 кг. У сусідній із нею Німеччині на людину припадає 24 кг сиру. Куди скромніші апетити інших країн, що увійшли до топ-12. У США ця цифра становить 17,5 кг, а у Канаді й Австралії — 14,4 та 11,8 відповідно. Наступна країна за «психологічною оцінкою» у 10 кг — Аргентина, де на 1 мешканця на рік припадає 9,6 кг сиру. У пострадянських країнах цей показник ще менший.

Середньостатистичний росіянин за рік з’їдає 6,6 кг сиру, українець — 4,7 кг, а білорус — 4,2 кг. Замикає «сирну» дюжину Японія, де на 1 особу на рік припадає всього 2,7 кг сиру, що, втім, для місцевих жителів не так вже й мало — протягом кількох років ця кількість і так постійно зростає та б’є історичні рекорди. Не відстає від «Країни сонця, що сходить» і Україна: рік у рік кількість сиру, що припадає на душу населення, поступово зростає. Так само як підвищується і кількість імпортованого товару. Так, у 2020 році до нашої країни було завезено 46,8 тис. тонн сирів. Це удвічі більше, ніж попереднього року. Топ-імпортером сиру в Україну стала Польща, яка постачала 22,4 тис. тонн.

З Німеччини було завезено 9,2 тис. тонн, із Франції — 3,8. Голландія й Італія імпортували 3,5 та 1,9 тис. тонн відповідно. На жаль, власне виробництво сирів в Україні знижується. Якщо у 2019 році воно становило близько 60 тис. тонн, то, на думку аналітиків, у 2020 році ця кількість знизилася приблизно на 5-7%.

На вітчизняний ринок тисне не тільки зростання імпорту європейських сирів, а й закупівельні ціни на молоко, які не дозволяють знизити вартість сировини. Внаслідок цього прибутковість багатьох виробників мізерна, а іноді й зовсім збиткова.

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