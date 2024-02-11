Яким IT-спеціалістам платили найбільше у 2023 році в США — дослідження — Finance.ua
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Яким IT-спеціалістам платили найбільше у 2023 році в США — дослідження

Технології&Авто
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Яким IT-спеціалістам платили найбільше у 2023 році в США — дослідження
Яким IT-спеціалістам платили найбільше у 2023 році в США — дослідження, Фото: cosmonova
Незважаючи на нелегкі часи у IT-сфері, компанії і досі готові платити високі заробітні плати технічним спеціалістам, які вміють управляти проєктами, DevOps та розробкою програмного забезпечення.
Про це йдеться в дослідженні The Dice Tech Salary Report за 2023 рік.
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У США найбільшу зарплату отримують працівники, які посідають керівні посади (гендиректор, інформдиректор, техдиректор), або керівники великих проєктів (архітектор рішень, головний інженер програмного забезпечення, програміст аналітик). Тобто компанії все ще готові платити значні суми ІТ-спеціалістам, які вміють поєднувати технічні навички з навичками комунікації, щоб керувати командами.
Технічні спеціалісти, які впроваджують зміни на рівні коду, також мають підвищення зарплат (наприклад, у 2023 році зарплати розробників зросли на 6,5%). У 2023 році розробники були дев’ятим найпоширенішим оголошенням про вакансію в галузі технологій, і про це свідчить середнє збільшення зарплати.
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Експерти зазначають, якщо спеціаліст зі сфери ІТ прагне збільшення заробітньої плати в довгостроковій перспективі, йому необхідно освоїти управлінські навички. Навіть якщо не зацікавлені в тому, щоб стати ІТ-директором або технічним директором, такі посади, як архітектор рішень і головний інженер програмного забезпечення часто керують великими командами, і знати, як досягти успіху в цьому контексті, є життєво важливим.

Хто отримував найвищу зарплатню

Середні зарплати IT-спеціалістів у США за 2023 рік:
  • IT Management CEO, CIO, CTO, VP, Dir. — $163,526.
  • Solutions Architect — $157,7681.
  • Program Analyst/Manager — $148,173.
  • Principal Software Engineer — $145,206.
  • Cyber Security Engineer / Architect — $140,565.
  • Product Manager — $129,814.
  • MIS Manager — $124,774.
  • Devops Engineer — $124,071.
  • Systems Engineer — $123,437.
  • Software Developer — $123,067.
  • Cloud Architect / Engineer — $122,509.
  • Project Manager — $121,110.
  • Back End Software Engineer — $121,037.
  • Data Engineer — $120,248.
За матеріалами:
mezha.media
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