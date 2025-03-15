Яким буде перший універсал від Zeekr (фото) — Finance.ua
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Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)

Технології&Авто
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Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)
Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)
З’явились офіційні зображення інтер’єру першого універсала Zeekr під назвою 007 GT, що в Європі продаватиметься як Zeekr 7 GT. Продажі новинки в Китаї почнуться вже у квітні, а на європейських ринках модель дебютує пізніше цього року.
Zeekr 007 GT це, фактично, варіант в кузові універсал представленого раніше седана Zeekr 007.
Однак, як пише CarNewsChina, інтер’єр новинки суттєво відрізнятиметься.
Офіційні зображення свідчать, що Zeekr 007 GT має триспицеве спортивне D-подібне кермо й нагадує кермо нещодавно випущеного кросовера Zeekr 7X.
Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)
Селектор перемикання передач 007 GT знаходиться за кермом. Центральна консоль Zeekr 007 GT має цифрову панель приладів, великий сенсорний екран і проекційний дисплей.
Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)
Водночас центральний тунель Zeekr 007 GT має блок фізичних кнопок і просторе відділення з двома підстаканниками та бездротовими зарядними панелями для телефонів.
Натомість дверні карти отримали кнопки замість традиційних ручок. Передні сидіння Zeekr 007 GT мають виражену бічну підтримку, а сидіння водія має динаміки в підголівнику.
Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)
Також унікальною рисою інтер’єру універсала є великий панорамний дах, а також стійки та стеля, оброблені замшею.
Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)
Компанія каже, що Zeekr 007 GT буде доступний у двох колірних комбінаціях салону: чорно-білій та червоно-чорній.
Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)
Zeekr 007 GT побудований на платформі PMA2+. Монопривідний варіант матиме електромотор на задній осі потужністю 416 к.с., а повнопривідна версія відрізнятиметься потужністю в 637 «коней». Залежно від комплектації, запас ходу електромобіля становитиме від 585 до 825 кілометрів за циклом CLTC.
За матеріалами:
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