Яким буде перший універсал від Zeekr (фото) — Finance.ua

Яким буде перший універсал від Zeekr (фото) Сьогодні 07:12 — Технології&Авто

Яким буде перший універсал від Zeekr (фото)

З’явились офіційні зображення інтер’єру першого універсала Zeekr під назвою 007 GT, що в Європі продаватиметься як Zeekr 7 GT. Продажі новинки в Китаї почнуться вже у квітні, а на європейських ринках модель дебютує пізніше цього року.

Zeekr 007 GT це, фактично, варіант в кузові універсал представленого раніше седана Zeekr 007.

Однак, як пише CarNewsChina , інтер’єр новинки суттєво відрізнятиметься.

Офіційні зображення свідчать, що Zeekr 007 GT має триспицеве спортивне D-подібне кермо й нагадує кермо нещодавно випущеного кросовера Zeekr 7X.

Селектор перемикання передач 007 GT знаходиться за кермом. Центральна консоль Zeekr 007 GT має цифрову панель приладів, великий сенсорний екран і проекційний дисплей.

Водночас центральний тунель Zeekr 007 GT має блок фізичних кнопок і просторе відділення з двома підстаканниками та бездротовими зарядними панелями для телефонів.

Натомість дверні карти отримали кнопки замість традиційних ручок. Передні сидіння Zeekr 007 GT мають виражену бічну підтримку, а сидіння водія має динаміки в підголівнику.

Також унікальною рисою інтер’єру універсала є великий панорамний дах, а також стійки та стеля, оброблені замшею.

Компанія каже, що Zeekr 007 GT буде доступний у двох колірних комбінаціях салону: чорно-білій та червоно-чорній.

Zeekr 007 GT побудований на платформі PMA2+. Монопривідний варіант матиме електромотор на задній осі потужністю 416 к.с., а повнопривідна версія відрізнятиметься потужністю в 637 «коней». Залежно від комплектації, запас ходу електромобіля становитиме від 585 до 825 кілометрів за циклом CLTC.

Телеканал 24 За матеріалами:

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