Яким буде курс долара в Україні наступного тижня — Finance.ua

Яким буде курс долара в Україні наступного тижня Сьогодні 20:02 — Валюта

Яким буде курс долара в Україні наступного тижня

Курс долара в Україні наступного тижня, з 2 до 8 жовтня, не продемонструє карколомних стрибків вгору чи вниз, коридор валютних змін перебуватиме на рівні 37,5 — 39 грн/долл.

Тобто, ситуація на готівковому валютному ринку залишатиметься у межах ринкових очікувань, спрогнозував у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

За його словами, кілька рішень НБУ, зокрема й ті, що суттєво пом’якшили валютні обмеження для здійснення валютних платежів за кордон, а також розширили можливості банків та інших фінустанов здійснювати продаж валютної готівки, зняли «напругу», викликану серпневим зростанням попиту.

«Саме тому можна очікувати, що на ринку збережеться баланс між покупцями та продавцями, що і стане запорукою більш-менш притомних коливань — без карколомних стрибків вгору чи вниз. Очікується, що наступного тижня коридор валютних змін перебуватиме на рівні 37,5 — 39 грн/долл. та 39,7 — 41 грн/євро, зі спредом 0,1 — 0,3 грн (без врахування обмінних пунктів, де різниця між покупкою і продажом може сягати 1 грн), а щоденні коливання будуть в межах 0,3 — 0,5 грн», — сказав експерт.

Як додав банкір, важливим аспектом також залишається подальша лібералізація ринку та повернення плаваючого курсу. Лєсовий вважає, що таке важливе рішення стане результатом довготривалої стабільності після аналізу можливих короткострокових та довгострокових наслідків. А відтак збереження міжкурсової різниці на рівні 2 — 5% є на даний час цілком задовільним.

«Загалом наступного тижня, якщо не виникне неочікуваних обставин, які б похитнули баланс між попитом і пропозицією, ситуація обіцяє залишатися стабільною і вельми прогнозованою. Принаймні економічних причин для цього вдосталь», — сказав Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

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