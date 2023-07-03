Яким буде курс долара в липні: озвучено коридор цін — Finance.ua

Яким буде курс долара в липні: озвучено коридор цін Сьогодні 19:00 — Валюта

Яким буде курс долара в липні: озвучено коридор цін

На курс долара в липні можуть вплинути кілька чинників. Але, як і минулого місяця, він буде більш-менш стабільним.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі ТСН.

Чинниками для коливань на валютному ринку в липні економіст називає динаміку міжнародної фінансової допомоги та ситуацію на фронті.

«Але якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус п’ять відсотків вгору або вниз, такий коридор змін. Тому курс коливатиметься біля позначки, яка є зараз», — пояснив він.

Таким чином, згідно з прогнозом Куща, курс долара в липні коливатиметься на рівні 34−38 грн.

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Нагадаємо, старший партнер Horizon Capital Василь Тофан для Forbes до кінця цього року долар буде 39 грн/дол, а наступного — 42 грн/дол.

Станом на сьогоднішній день валюта становить 37,3 грн/дол, євро — 41 грн/євро.

Тофан додає, що золотовалютні резерви НБУ зараз ще більші, ніж до повномасштабної війни росії проти України. У травні цього року вони становили 37,3 мільярда доларів, а в лютому 2022 року — 27,6 мільярда доларів.

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