Яку роботу можна виконувати дистанційно — Finance.ua

Яку роботу можна виконувати дистанційно Сьогодні 14:57 — Казна та Політика

Яку роботу можна виконувати дистанційно

Законодавство не визначає переліку робіт, які можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства, пише Кадровик.

Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі — працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак якщо це адміністративна робота, яку цілком припустимо виконати поза приміщеннями роботодавця, ви можете перевести працівника на дистанційку.

Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів, законодавство дозволяє переводити на дистанційну роботу:

вагітних жінок;

працівників, які мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);

працівників, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

батьків або опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи;

працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації — тимчасово на два місяці.

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