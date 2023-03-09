Яку разову допомогу виплачують родинам загиблих волонтерів — Finance.ua
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Яку разову допомогу виплачують родинам загиблих волонтерів

Особисті фінанси
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У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районах АТО, ООС бойових дій та збройних конфліктів сімʼї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Куди звертатися:

До міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворена Міністерством у справах ветеранів України.
Для отримання одноразової грошової допомоги члени сімʼї, батьки та утриманці загиблого (померлого) подають міжвідомчій комісії заяву та документи:
  • довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень;
  • а також у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади про надання волонтером волонтерської допомоги.
Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районах АТО, ООС, бойових дій та збройного конфлікту.
Допомога виплачується не лише членам родини волонтера, а й утриманцю, який не є його членом сімʼї. Виплата провадиться відповідно до рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування відповідної особи на утриманні загиблого (померлого).

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За матеріалами:
Finance.ua
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