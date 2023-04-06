Яку платіжну картку визнали найкращою, — FinAwards-2023 — Finance.ua

Яку платіжну картку визнали найкращою, — FinAwards-2023 Сьогодні 09:01 — Фінтех і Картки

Яку платіжну картку визнали найкращою, — FinAwards-2023

В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Одна з номінацій конкурсу — «Найкраща платіжна картка». У ній брали участь картки типу classic або standart, які дозволяють здійснювати платежі виключно на ту суму, яка внесена на поточний рахунок в банку. Водночас карта може бути оформлена будь-якому клієнту та не передбачає будь-яких спеціальних умов обслуговування (не акція, не зарплатний проєкт, не пенсійна картка).

Загалом за першість у цій номінації змагалися 20 карток. Трійка лідерів розподілилася в такий спосіб:

третє місце — Біла картка від monobank;

друге місце — Картка для виплат від ПриватБанку;

перше місце — всеКАРТА від ПУМБ.

За словами директора департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитра Коваля перемогти в цій номінації банку дозволило те, що вони ввійшли в становище своїх клієнтів і не погіршували умови обслуговування, хоч і не покращували їх.

«Ця картка у нас повністю безкоштовна для клієнтів. По ній немає жодних тарифів ні за зарахування грошей, ні за вивід коштів. Ми змогли витримати та не змінювати умови, хоча було складно. Банки змінюють тарифи й умови для клієнтів не від хорошого життя чи тому, що вони хочуть більше заробити, а щоб якось підтримувати бізнес і мати змогу підтримувати своїх клієнтів», — сказав він у коментарі Finance.ua.

Директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль отримує нагороду з рук СМО компанії Credit7 Юлії Морарь

До речі, ПУМБ цьогоріч переміг і в номінації на найкращу кредитну картку.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.

У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.

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