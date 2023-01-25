Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати

Казна та Політика
72
Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати
Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати
Кабмін ухвалив постанову від 30 грудня 2022 р. № 1493, якою передбачено проведення звірки персональних даних українців у державних реєстрах.
Про це пише ТСН з посиланням на Telegram-канал «Ти ж юрист».
Яку інформацію отримують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після звірки:
  • унікальний номер в кожному реєстрі;
  • дійсне прізвище, ім’я та по батькові;
  • дата та місце народження;
  • стать;
  • громадянство;
  • серія та номер свідоцтва про народження, паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий;
  • відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування);
  • відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну;
  • реквізити документів, виданих засобами Єдиного державного демографічного реєстру;
  • реквізити документів, на підставі яких засобами Єдиного державного демографічного реєстру видані документи;
  • реєстраційний номер облікової картки платників податків або інформація про відмову від його прийняття;
  • дані про народження дитин;
  • дані про батьків дитини;
  • місце проживання батьків;
  • відомості про малолітніх дітей;
  • дані про останнє зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи;
  • якщо міняли ім’я ― прізвище, ім’я та по батькові до і після зміни імені;
  • номер посвідчення застрахованої особи;
  • ПІБ на момент створення електронної облікової картки застрахованої особи;
  • номер телефону;
  • дата смерті та номер акта ― у разі смерті особи.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, за словами адвокатів, повістку повинні вручати у руки людині, яка в ній зазначена. Тому наліпити документ на двері й вважати це отриманням людиною незаконно.

Військовий облік в Україні по-новому 🧐

За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.