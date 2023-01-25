Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати — Finance.ua

Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати
Кабмін ухвалив постанову від 30 грудня 2022 р. № 1493, якою передбачено проведення звірки персональних даних українців у державних реєстрах.
Про це пише ТСН з посиланням на Telegram-канал «Ти ж юрист».
Яку інформацію отримують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після звірки:
- унікальний номер в кожному реєстрі;
- дійсне прізвище, ім’я та по батькові;
- дата та місце народження;
- стать;
- громадянство;
- серія та номер свідоцтва про народження, паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий;
- відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування);
- відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну;
- реквізити документів, виданих засобами Єдиного державного демографічного реєстру;
- реквізити документів, на підставі яких засобами Єдиного державного демографічного реєстру видані документи;
- реєстраційний номер облікової картки платників податків або інформація про відмову від його прийняття;
- дані про народження дитин;
- дані про батьків дитини;
- місце проживання батьків;
- відомості про малолітніх дітей;
- дані про останнє зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи;
- якщо міняли ім’я ― прізвище, ім’я та по батькові до і після зміни імені;
- номер посвідчення застрахованої особи;
- ПІБ на момент створення електронної облікової картки застрахованої особи;
- номер телефону;
- дата смерті та номер акта ― у разі смерті особи.
Нагадаємо, за словами адвокатів, повістку повинні вручати у руки людині, яка в ній зазначена. Тому наліпити документ на двері й вважати це отриманням людиною незаконно.
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