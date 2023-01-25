Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати — Finance.ua

Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати Сьогодні 19:05 — Казна та Політика

Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати

Кабмін ухвалив постанову від 30 грудня 2022 р. № 1493, якою передбачено проведення звірки персональних даних українців у державних реєстрах.

Про це пише ТСН з посиланням на Telegram-канал «Ти ж юрист».

Яку інформацію отримують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після звірки:

унікальний номер в кожному реєстрі;

дійсне прізвище, ім’я та по батькові;

дата та місце народження;

стать;

громадянство;

серія та номер свідоцтва про народження, паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий;

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну;

реквізити документів, виданих засобами Єдиного державного демографічного реєстру;

реквізити документів, на підставі яких засобами Єдиного державного демографічного реєстру видані документи;

реєстраційний номер облікової картки платників податків або інформація про відмову від його прийняття;

дані про народження дитин;

дані про батьків дитини;

місце проживання батьків;

відомості про малолітніх дітей;

дані про останнє зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи;

якщо міняли ім’я ― прізвище, ім’я та по батькові до і після зміни імені;

номер посвідчення застрахованої особи;

ПІБ на момент створення електронної облікової картки застрахованої особи;

номер телефону;

дата смерті та номер акта ― у разі смерті особи.

Нагадаємо, за словами адвокатів, повістку повинні вручати у руки людині, яка в ній зазначена. Тому наліпити документ на двері й вважати це отриманням людиною незаконно.

ТСН За матеріалами:

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