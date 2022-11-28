Якщо Apple та Google заборонять Twitter: Ілон Маск заявив, що зробить власний смартфон — Finance.ua

Якщо Apple та Google заборонять Twitter: Ілон Маск заявив, що зробить власний смартфон Сьогодні 18:18 — Технології&Авто

Якщо Apple та Google заборонять Twitter: Ілон Маск заявив, що зробить власний смартфон

Ілон Маск заявив, що зробить власний смартфон, якщо Apple та Google заборонять Twitter. Про це пише Mashable.

Минулого тижня Ілон Маск на зустрічі зі співробітниками представив концепцію (яку він називає Twitter 2.0) оновленої соцмережі. Потім розпочав «цифрове помилування» забанених профілів. Серед них — сторінка Дональда Трампа. На фоні цих рішень перспектива видалення Twitter з Apple Store і Google Play виглядає не такою вже й малоймовірною.

Раніше Маск заявляв, що не відновить жодного акаунта в Twitter без формування «ради з модерації контенту з широким розмаїттям точок зору». Але, схоже, передумав.

Один з користувачів запитав Маска, що станеться, якщо Apple і Google дійсно видалять Twitter зі своїх магазинів. Ось, що він відповів: «Я, звичайно, сподіваюся, що до цього не дійде, але, так, якщо не буде іншого вибору — зроблю альтернативний телефон».

Чи доведеться

Ні Apple, ні Google офіційно не заявляли і навіть не натякали, що планують заборонити Twitter. Проте обидві компанії мають політику, яка запобігає розпалюванню ненависті, дискримінації та переслідуванню.

Прецедент був: обидві компанії свого часу заборонили соцмережу Parler. Проте Apple дозволила їй повернутися до свого App Store у квітні 2021-го. Google відновила застосунок у своєму магазині у вересні 2022-го. Це сталося після того, як соцмережа змінила свою політику модерації.

Якби Apple та Google заборонили Twitter у своїх магазинах, то це безумовно завдало б величезної шкоди майданчику. Переважна більшість користувачів смартфонів у всьому світі не змогли б легко отримати доступ до застосунку. Їм довелося б користуватися вебверсією Twitter.

І навіть якби Маск запустив свій власний альтернативний смартфон, то перетворення його на життєздатний продукт з процвітаючою екосистемою застосунків — важке завдання навіть для найбагатшої людини світу.

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