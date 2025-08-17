Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку — Finance.ua

Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку Сьогодні 21:16 — Казна та Політика

Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку

Кількість учасників небанківського фінансового ринку минулого місяця зменшилася до 799 (з 812). Кількість банків залишилась незмінною — 60.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

423 фінансові компанії (було 432);

51 страховик non-life (було 52), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

105 ломбардів (без змін);

90 кредитних спілок (було 93);

один лізингодавець (без змін);

44 страхових брокери (без змін);

74 колекторських компанії (без змін).

Кількість банківських груп збільшилася на одну (16), а небанківських не змінилась (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (без змін) та 10 міжнародних (було 12).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:

17 платіжних установ (було 18);

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін);

один банк — емітент електронних грошей (без змін);

один оператор поштового зв’язку (без змін).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (без змін) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (без змін).

