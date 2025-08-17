Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку

Казна та Політика
13
Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку
Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку
Кількість учасників небанківського фінансового ринку минулого місяця зменшилася до 799 (з 812). Кількість банків залишилась незмінною — 60.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
  • 423 фінансові компанії (було 432);
  • 51 страховик non-life (було 52), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
  • 105 ломбардів (без змін);
  • 90 кредитних спілок (було 93);
  • один лізингодавець (без змін);
  • 44 страхових брокери (без змін);
  • 74 колекторських компанії (без змін).
Кількість банківських груп збільшилася на одну (16), а небанківських не змінилась (40).
На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (без змін) та 10 міжнародних (було 12).
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:
  • 17 платіжних установ (було 18);
  • 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін);
  • один банк — емітент електронних грошей (без змін);
  • один оператор поштового зв’язку (без змін).
До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (без змін) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (без змін).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems