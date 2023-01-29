Які зарплати отримують українські біженці у Німеччині: хто потрібен — Finance.ua

Які зарплати отримують українські біженці у Німеччині: хто потрібен Сьогодні 08:10 — Особисті фінанси

За майже рік Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців. Переважна більшість, за даними Федерального відомства у справах міграції та біженців, — жінки (80%), майже половина з яких (48%) мають малолітніх дітей.

Майже кожен п’ятий вже знайшов собі роботу в Німеччині, і з кожним місяцем їх дедалі більше. Ця частка значно вища, ніж серед біженців з інших країн.

Знання мови

При цьому, за даними соцопитувань, добре німецьку мову знають лише 4% опитаних, 80% — погано чи зовсім ніяк. Але половина всіх біженців справно відвідує мовні курси.

Приблизно 60% із них живуть на державну допомогу, і соціальне відомство оплачує їхнє житло.

34% українських біженців, згідно з дослідженням, хочуть залишатися в Німеччині до закінчення бойових дій на батьківщині, 26% планують залишитися тут назавжди, 11% — ще на кілька років, 2% — максимум на рік. Інші ще не вирішили, чи залишаться вони в Німеччині і на який термін.

Рівень освіти у біженців у Німеччині — значно вищий за середній. Вищу мають 72% опитаних при 50% у середньому по Україні та 33% — у Німеччині.

Незважаючи на дефіцит кадрів у Німеччині, багато наших біженців зіткнулися з тим, що не можуть знайти роботу.

«Робота є в основному для фахівців, які як мінімум знають німецьку. Що стосується робітничих професій, на які особливо високий попит, то тут потрібні здебільшого чоловіки — водії, будівельники та інші. Українські біженці — це переважно жінки. Але багато хто зможе знайти роботу за спеціальністю пізніше, коли вивчать німецьку та освоїться на місцевому ринку праці», — пояснює виданню «Страна» голова Всеукраїнської асоціації агентств з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Ким працюють

А поки що багато українців влаштовуються прислугою, на прибирання, посудомийниками, на заводи та ферми із зарплатою близько 1,5-2 тис. євро.

Постійно набирає працівників на склади та кур’єрів-водіїв (це можуть бути і жінки з водійськими правами). Зарплата — 2-2,2 тисячі євро.

Хто потрібен

За словами українки Оксани Моргун, яка живе в Берліні й працює в місцевій кадровій агенції, в Німеччині дуже потрібні доглядальниці, плиточники, сантехніки, електрики та пакувальники. Також у країни є робота для водіїв, медичних сестер та будівельників.

uamedia За матеріалами:

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