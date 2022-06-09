Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України — Finance.ua
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Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України

Вчора 14:02Особисті фінанси
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Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях УкраїниЯкі зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України
Команда рекрутингового агентства VP Team провела чергову аналітику по зарплатах Senior та C-level-спеціалістів у продуктових компаніях України. Повний звіт можна знайти за посиланням.
Про дослідження. Дані формуються на базі фактично закритих оферів та очікувань з боку кандидатів, з якими велися переговори. Також цього разу в репорті є актуальна інформація щодо того, які зміни у процесах найму відбулися після початку війни в Україні.

В якій країні відкрити IT компанію

Даними поділились 266 Senior-спеціалістів, яких безпосередньо наймали або вели переговори. Зарплата вказана в доларах, у повному звіті також надаються максимальні та мінімальні зарплати.

Середні зарплати Senior-інженерів

  • Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12 210;
  • C++: $7330;
  • Full-stack (Angular, .net): $6810;
  • Backend (Python): $5700;
  • Frontend: $5500$.

Середні зарплати Senior non-tech-спеціалістів

  • Product designer: $6780;
  • Product manager: $5680;
  • Product analyst: $5330;
  • User Acquisition manager: $4480.

Середні зарплати Lead non-tech-спеціалістів

  • Talent Acquisition manager: $4200;
  • Marketing manager: $3050.
VP Team здебільшого працює з Senior-позиціями, але оскільки деякі компанії готові зараз розглядати релевантних спеціалістів, надаємо і такі дані також.

Середні зарплати Middle-інженерів

  • Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ або Go): $3675.

Середні зарплати Middle non-tech спеціалістів

  • Account manager: $2850.
Топ серед наймів за останні 3 місяці:
  • Senior Product Designer (UI/UX): $8000;
  • Senior Ruby developer: $8000;
  • Senior Full-Stack (Angular, .net): $7000.

Основні інсайти про рекрутмент від початку війни:

  • війна вплинула на сам процес найму. Перед розглядом пропозиції кандидати тепер перевіряють зв’язок потенційного роботодавця з країнами-агресорами, заяву компанії, чи допомагає компанія Україні;
  • деякі компанії з США та ЄС перемістили свою увагу на Західну Європу, Латинську Америку та Кавказ. Вибір визначається часовим поясом, рівнем професійних компетенцій, а також зарплатними очікуваннями кандидатів;
  • багато українських компаній заморозили прийом на роботу: частково через невизначеність, частково через те, що їхній пріоритет перемістився на допомогу своїм співробітникам та Україні;
  • вони допомагали співробітникам переїжджати в безпечніші місця, виплачували матеріальну допомогу або відправляли працівників у відпустку за власний рахунок;
  • деякі компанії з США та ЄС також тимчасово призупинили прийом на роботу українців через високий ризик падіння продуктивності;
  • вони зосередилися на допомозі своїм співробітникам в Україні, але не кожна компанія була готова розглядати кандидатів, які знаходяться всередині країни;
  • компанії, які наймають в Україні, орієнтуються на кандидатів у відносно безпечній частині країни;
  • кандидати стали обережно розглядати нові пропозиції роботи. Люди бояться змінювати роботу через потенційний ризик з новим роботодавцем: можна не пройти випробувальний термін, заморозити проект, закрити підприємство;
  • тому кандидати охоче розглядають пропозиції від стабільних компаній з відомим HR-брендом.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами: Ain.Ua
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