Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України — Finance.ua

Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України
Команда рекрутингового агентства VP Team провела чергову аналітику по зарплатах Senior та C-level-спеціалістів у продуктових компаніях України. Повний звіт можна знайти за посиланням.
Про дослідження. Дані формуються на базі фактично закритих оферів та очікувань з боку кандидатів, з якими велися переговори. Також цього разу в репорті є актуальна інформація щодо того, які зміни у процесах найму відбулися після початку війни в Україні.
Даними поділились 266 Senior-спеціалістів, яких безпосередньо наймали або вели переговори. Зарплата вказана в доларах, у повному звіті також надаються максимальні та мінімальні зарплати.
Середні зарплати Senior-інженерів
Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12 210;
C++: $7330;
Full-stack (Angular, .net): $6810;
Backend (Python): $5700;
Frontend: $5500$.
Середні зарплати Senior non-tech-спеціалістів
Product designer: $6780;
Product manager: $5680;
Product analyst: $5330;
User Acquisition manager: $4480.
Середні зарплати Lead non-tech-спеціалістів
Talent Acquisition manager: $4200;
Marketing manager: $3050.
VP Team здебільшого працює з Senior-позиціями, але оскільки деякі компанії готові зараз розглядати релевантних спеціалістів, надаємо і такі дані також.
Середні зарплати Middle-інженерів
Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ або Go): $3675.
Середні зарплати Middle non-tech спеціалістів
Account manager: $2850.
Топ серед наймів за останні 3 місяці:
Senior Product Designer (UI/UX): $8000;
Senior Ruby developer: $8000;
Senior Full-Stack (Angular, .net): $7000.
Основні інсайти про рекрутмент від початку війни:
війна вплинула на сам процес найму. Перед розглядом пропозиції кандидати тепер перевіряють зв’язок потенційного роботодавця з країнами-агресорами, заяву компанії, чи допомагає компанія Україні;
деякі компанії з США та ЄС перемістили свою увагу на Західну Європу, Латинську Америку та Кавказ. Вибір визначається часовим поясом, рівнем професійних компетенцій, а також зарплатними очікуваннями кандидатів;
багато українських компаній заморозили прийом на роботу: частково через невизначеність, частково через те, що їхній пріоритет перемістився на допомогу своїм співробітникам та Україні;
вони допомагали співробітникам переїжджати в безпечніші місця, виплачували матеріальну допомогу або відправляли працівників у відпустку за власний рахунок;
деякі компанії з США та ЄС також тимчасово призупинили прийом на роботу українців через високий ризик падіння продуктивності;
вони зосередилися на допомозі своїм співробітникам в Україні, але не кожна компанія була готова розглядати кандидатів, які знаходяться всередині країни;
компанії, які наймають в Україні, орієнтуються на кандидатів у відносно безпечній частині країни;
кандидати стали обережно розглядати нові пропозиції роботи. Люди бояться змінювати роботу через потенційний ризик з новим роботодавцем: можна не пройти випробувальний термін, заморозити проект, закрити підприємство;
тому кандидати охоче розглядають пропозиції від стабільних компаній з відомим HR-брендом.
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