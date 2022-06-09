Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України — Finance.ua

Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Які зарплати отримують Senior та C-level-спеціалісти у продуктових компаніях України

Команда рекрутингового агентства VP Team провела чергову аналітику по зарплатах Senior та C-level-спеціалістів у продуктових компаніях України. Повний звіт можна знайти за посиланням.

Про дослідження. Дані формуються на базі фактично закритих оферів та очікувань з боку кандидатів, з якими велися переговори. Також цього разу в репорті є актуальна інформація щодо того, які зміни у процесах найму відбулися після початку війни в Україні.

Даними поділились 266 Senior-спеціалістів, яких безпосередньо наймали або вели переговори. Зарплата вказана в доларах, у повному звіті також надаються максимальні та мінімальні зарплати.

Середні зарплати Senior-інженерів

Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12 210;

C++: $7330;

Full-stack (Angular, .net): $6810;

Backend (Python): $5700;

Frontend: $5500$.

Середні зарплати Senior non-tech-спеціалістів

Product designer: $6780;

Product manager: $5680;

Product analyst: $5330;

User Acquisition manager: $4480.

Середні зарплати Lead non-tech-спеціалістів

Talent Acquisition manager: $4200;

Marketing manager: $3050.

VP Team здебільшого працює з Senior-позиціями, але оскільки деякі компанії готові зараз розглядати релевантних спеціалістів, надаємо і такі дані також.

Середні зарплати Middle-інженерів

Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ або Go): $3675.

Середні зарплати Middle non-tech спеціалістів

Account manager: $2850.

Топ серед наймів за останні 3 місяці:

Senior Product Designer (UI/UX): $8000;

Senior Ruby developer: $8000;

Senior Full-Stack (Angular, .net): $7000.

Основні інсайти про рекрутмент від початку війни:

війна вплинула на сам процес найму. Перед розглядом пропозиції кандидати тепер перевіряють зв’язок потенційного роботодавця з країнами-агресорами, заяву компанії, чи допомагає компанія Україні;

деякі компанії з США та ЄС перемістили свою увагу на Західну Європу, Латинську Америку та Кавказ. Вибір визначається часовим поясом, рівнем професійних компетенцій, а також зарплатними очікуваннями кандидатів;

багато українських компаній заморозили прийом на роботу: частково через невизначеність, частково через те, що їхній пріоритет перемістився на допомогу своїм співробітникам та Україні;

вони допомагали співробітникам переїжджати в безпечніші місця, виплачували матеріальну допомогу або відправляли працівників у відпустку за власний рахунок;

деякі компанії з США та ЄС також тимчасово призупинили прийом на роботу українців через високий ризик падіння продуктивності;

вони зосередилися на допомозі своїм співробітникам в Україні, але не кожна компанія була готова розглядати кандидатів, які знаходяться всередині країни;

компанії, які наймають в Україні, орієнтуються на кандидатів у відносно безпечній частині країни;

кандидати стали обережно розглядати нові пропозиції роботи. Люди бояться змінювати роботу через потенційний ризик з новим роботодавцем: можна не пройти випробувальний термін, заморозити проект, закрити підприємство;

тому кандидати охоче розглядають пропозиції від стабільних компаній з відомим HR-брендом.

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