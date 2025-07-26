Які зарплати отримують працівники Microsoft — Finance.ua

Які зарплати отримують працівники Microsoft Вчора 05:09

Які зарплати отримують працівники Microsoft

Компанія Microsoft є одним з яскравих прикладів того, як сучасні корпорації підходять до розподілу витрат: на тлі масових скорочень пересічного персоналу до астрономічних вершин зростають зарплати фахівців зі штучного інтелекту.

Про це пише Business Insider із посиланням на внутрішній документ компанії, який вдалося отримати журналістам.

Співробітники відділу штучного інтелекту Microsoft заробляють помітно більше, ніж їхні колеги, які не задіяні у розробці технологій штучного інтелекту.

Отримана журналістами таблиця є неповною, бо містить інформацію лише про іноземних працівників і лише базову зарплатню без бонусів, які можуть бути в рази більшими за оклад.

Зарплати в Microsoft станом на 2024 рік:

інженери-програмісти — до 284 000 доларів США на рік;

менеджери продуктів — до 250 000 доларів нарік;

інженери-програмісти у галузі машинного навчання — до 336 000 доларів;

бізнес-аналітики — до 191 580 доларів;

інженери хмарних мереж — до 220 716 доларів;

аналітики даних — до 205 000 доларів;

планувальники попиту — до 204 550 доларів;

фінансові аналітики — до 213 800 доларів;

дизайнери продуктів — до 208 058 доларів;

маркетологи — до 213 200 доларів;

кремнієві інженери — до 275 000 доларів;

розробники програмного забезпечення — до 284 000 доларів США

інженери-програмісти машинного навчання — до 231 000 доларів;

старші інженери-програмісти машинного навчання — до 278 000 доларів;

штатні інженери-програмісти — до 301 000 доларів;

штатні інженери-програмісти машинного навчання — до 336 000 доларів.

УНІАН За матеріалами:

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