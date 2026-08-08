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Які юридичні помилки українські підприємці допускають найчастіше

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Найдорожчі юридичні помилки ФОП та ТОВ
Найдорожчі юридичні помилки ФОП та ТОВ
У новому випуску на нашому You-Tube-каналі юрист компанії OLSON Орест Гладьо розповідає про найдорожчі юридичні помилки українських підприємців — від моменту реєстрації бізнесу до його масштабування.

Які юридичні помилки українські підприємці допускають найчастіше

За словами юриста, підприємці нерідко починають працювати одразу після появи бізнес-ідеї, не провівши попереднього юридичного та бухгалтерського аналізу.
Зокрема, ще до старту варто визначитися з формою ведення бізнесу — наприклад, працювати як ФОП чи створювати товариство з обмеженою відповідальністю.
Також важливо заздалегідь оцінити майбутню систему оподаткування та продумати, з ким саме підприємець працюватиме.
Такий підхід допомагає уникнути ситуації, коли вже після запуску доводиться виправляти юридичні або фінансові рішення, які спочатку були прийняті без належного аналізу.
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Ще одна поширена помилка — відсутність реєстрації торговельної марки. Це стосується не лише великих компаній, а й невеликих магазинів та підприємців, які розвивають бізнес через соцмережі.
Наприклад, підприємець може створити Instagram-магазин під певною назвою, роками розвивати сторінку, накопичити аудиторію та сформувати впізнаваний бренд. Водночас інша особа може зареєструвати аналогічну торговельну марку раніше.
У такому випадку власник зареєстрованої марки отримує юридичні підстави вимагати припинення використання назви. Одним із наслідків може стати блокування сторінки в соцмережі через скаргу на порушення прав на торговельну марку.
Для підприємця це означає ризик втратити не лише назву, а й роки роботи над аудиторією, репутацією та продажами.
Детальніше про те, як обрати між ФОП та ТОВ, чому нехтування договорами з контрагентами призводить до втрати сотень тисяч гривень, дивіться у новому випуску:
За матеріалами:
Finance.ua
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