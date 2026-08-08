Які юридичні помилки українські підприємці допускають найчастіше
У новому випуску на нашому You-Tube-каналі юрист компанії OLSON Орест Гладьо розповідає про найдорожчі юридичні помилки українських підприємців — від моменту реєстрації бізнесу до його масштабування.
Які юридичні помилки українські підприємці допускають найчастіше
За словами юриста, підприємці нерідко починають працювати одразу після появи бізнес-ідеї, не провівши попереднього юридичного та бухгалтерського аналізу.
Зокрема, ще до старту варто визначитися з формою ведення бізнесу — наприклад, працювати як ФОП чи створювати товариство з обмеженою відповідальністю.
Також важливо заздалегідь оцінити майбутню систему оподаткування та продумати, з ким саме підприємець працюватиме.
Такий підхід допомагає уникнути ситуації, коли вже після запуску доводиться виправляти юридичні або фінансові рішення, які спочатку були прийняті без належного аналізу.
Ще одна поширена помилка — відсутність реєстрації торговельної марки. Це стосується не лише великих компаній, а й невеликих магазинів та підприємців, які розвивають бізнес через соцмережі.
Наприклад, підприємець може створити Instagram-магазин під певною назвою, роками розвивати сторінку, накопичити аудиторію та сформувати впізнаваний бренд. Водночас інша особа може зареєструвати аналогічну торговельну марку раніше.
У такому випадку власник зареєстрованої марки отримує юридичні підстави вимагати припинення використання назви. Одним із наслідків може стати блокування сторінки в соцмережі через скаргу на порушення прав на торговельну марку.
Для підприємця це означає ризик втратити не лише назву, а й роки роботи над аудиторією, репутацією та продажами.
Детальніше про те, як обрати між ФОП та ТОВ, чому нехтування договорами з контрагентами призводить до втрати сотень тисяч гривень, дивіться у новому випуску:
Поділитися новиною
Також за темою
iPhone Air 2 вийде на початку 2027 року з п’ятьма новими функціями
Економіка ШІ-гігантів: скільки коштують і заробляють OpenAI та Anthropic
В Абу-Дабі створюють першу у світі судову платформу зі штучним інтелектом
Інфляція в ЄС прискорилася: де ціни зростають найшвидше
ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків липня
5 недооцінених міст Європи для бюджетної подорожі (фото)