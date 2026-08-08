Які юридичні помилки українські підприємці допускають найчастіше Сьогодні 11:21

Найдорожчі юридичні помилки ФОП та ТОВ

У новому випуску на нашому You-Tube-каналі юрист компанії OLSON Орест Гладьо розповідає про найдорожчі юридичні помилки українських підприємців — від моменту реєстрації бізнесу до його масштабування.

Які юридичні помилки українські підприємці допускають найчастіше

За словами юриста, підприємці нерідко починають працювати одразу після появи бізнес-ідеї, не провівши попереднього юридичного та бухгалтерського аналізу.

Зокрема, ще до старту варто визначитися з формою ведення бізнесу — наприклад, працювати як ФОП чи створювати товариство з обмеженою відповідальністю.

Також важливо заздалегідь оцінити майбутню систему оподаткування та продумати, з ким саме підприємець працюватиме.

Такий підхід допомагає уникнути ситуації, коли вже після запуску доводиться виправляти юридичні або фінансові рішення, які спочатку були прийняті без належного аналізу.

Ще одна поширена помилка — відсутність реєстрації торговельної марки. Це стосується не лише великих компаній, а й невеликих магазинів та підприємців, які розвивають бізнес через соцмережі.

Наприклад, підприємець може створити Instagram-магазин під певною назвою, роками розвивати сторінку, накопичити аудиторію та сформувати впізнаваний бренд. Водночас інша особа може зареєструвати аналогічну торговельну марку раніше.

У такому випадку власник зареєстрованої марки отримує юридичні підстави вимагати припинення використання назви. Одним із наслідків може стати блокування сторінки в соцмережі через скаргу на порушення прав на торговельну марку.

Для підприємця це означає ризик втратити не лише назву, а й роки роботи над аудиторією, репутацією та продажами.

Детальніше про те, як обрати між ФОП та ТОВ, чому нехтування договорами з контрагентами призводить до втрати сотень тисяч гривень, дивіться у новому випуску:

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