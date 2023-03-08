Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика — Finance.ua

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
Обсяги на українському вторинному авторинку на початку року дещо знизилися. В січні було куплено менше легковиків групи SUV — 18 тисяч. Менше у порівнянні з середнім показником 2022 року, який становив 20 тис. «джипів» щомісяця, та грудня, впродовж якого, за інформацією з відкритих даних ДСЦ МВС, було куплено 20,7 тис. кросоверів та позашляховиків.
Виробником, чиї кросовери з пробігом найчастіше купують в Україні, став Nissan, також до трійки лідерів потрапили Toyota та Volkswagen. А от Jeep, завдяки якому автівки з цього сегменту часто в побуті називають «джипами», до топ-15 виробників потрапив, однак посів лише сьому позицію.
Дізнавшись, яким маркам авто найчастіше надають перевагу покупці кросоверів та позашляховиків, час перейти до огляду списку з п’ятнадцяти окремих моделей, яких у січні було куплено найбільше. Під фото кожної зазначено загальну кількість куплених машин впродовж першого місяця 2023 року (за сумою угод купівлі-продажу всередині країни та перших реєстрацій «пригнаних» авто) й середню ціну для машин відповідного віку.
1. BMW X5
- Куплено — 770 шт.
- Середня ціна таких — $19 000
2. Mitsubishi Outlander
- Куплено — 655 шт.
- Середня ціна таких — $9 000
3. Toyota RAV4
- Куплено — 557 шт.
- Середня ціна таких — $9 500
4. Hyundai Tucson
- Куплено — 548 шт.
- Середня ціна таких — $8 500
5. Volkswagen Touareg
- Куплено — 508 шт.
- Середня ціна таких — $22 000
6. Volkswagen Tiguan
- Куплено — 503 шт.
- Середня ціна таких — $21 900
7. Hyundai Santa Fe
- Куплено — 494 шт.
- Середня ціна таких — $9 700
8. Nissan Qashqai
- Куплено — 455 шт.
- Середня ціна таких — $8 500
9. Nissan Rogue
- Куплено — 448 шт.
- Середня ціна таких — $16 200
10. Mazda CX-5
- Куплено — 413 шт.
- Середня ціна таких — $22 000
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