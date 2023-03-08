Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика — Finance.ua
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Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика

Технології&Авто
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Обсяги на українському вторинному авторинку на початку року дещо знизилися. В січні було куплено менше легковиків групи SUV — 18 тисяч. Менше у порівнянні з середнім показником 2022 року, який становив 20 тис. «джипів» щомісяця, та грудня, впродовж якого, за інформацією з відкритих даних ДСЦ МВС, було куплено 20,7 тис. кросоверів та позашляховиків.
Виробником, чиї кросовери з пробігом найчастіше купують в Україні, став Nissan, також до трійки лідерів потрапили Toyota та Volkswagen. А от Jeep, завдяки якому автівки з цього сегменту часто в побуті називають «джипами», до топ-15 виробників потрапив, однак посів лише сьому позицію.
Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
Дізнавшись, яким маркам авто найчастіше надають перевагу покупці кросоверів та позашляховиків, час перейти до огляду списку з п’ятнадцяти окремих моделей, яких у січні було куплено найбільше. Під фото кожної зазначено загальну кількість куплених машин впродовж першого місяця 2023 року (за сумою угод купівлі-продажу всередині країни та перших реєстрацій «пригнаних» авто) й середню ціну для машин відповідного віку.

1. BMW X5

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 770 шт.
  • Середня ціна таких — $19 000

2. Mitsubishi Outlander

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 655 шт.
  • Середня ціна таких — $9 000

3. Toyota RAV4

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 557 шт.
  • Середня ціна таких — $9 500

4. Hyundai Tucson

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 548 шт.
  • Середня ціна таких — $8 500

5. Volkswagen Touareg

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 508 шт.
  • Середня ціна таких — $22 000

6. Volkswagen Tiguan

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 503 шт.
  • Середня ціна таких — $21 900

7. Hyundai Santa Fe

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 494 шт.
  • Середня ціна таких — $9 700

8. Nissan Qashqai

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 455 шт.
  • Середня ціна таких — $8 500

9. Nissan Rogue

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 448 шт.
  • Середня ціна таких — $16 200

10. Mazda CX-5

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика
  • Куплено — 413 шт.
  • Середня ціна таких — $22 000
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За матеріалами:
Finance.ua
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