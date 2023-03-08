Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика — Finance.ua

Які вживані кросовери купують в Україні: цікава статистика Сьогодні 20:04 — Технології&Авто

Обсяги на українському вторинному авторинку на початку року дещо знизилися. В січні було куплено менше легковиків групи SUV — 18 тисяч. Менше у порівнянні з середнім показником 2022 року, який становив 20 тис. «джипів» щомісяця, та грудня, впродовж якого, за інформацією з відкритих даних ДСЦ МВС, було куплено 20,7 тис. кросоверів та позашляховиків.

Виробником, чиї кросовери з пробігом найчастіше купують в Україні, став Nissan, також до трійки лідерів потрапили Toyota та Volkswagen. А от Jeep, завдяки якому автівки з цього сегменту часто в побуті називають «джипами», до топ-15 виробників потрапив, однак посів лише сьому позицію.

Дізнавшись, яким маркам авто найчастіше надають перевагу покупці кросоверів та позашляховиків, час перейти до огляду списку з п’ятнадцяти окремих моделей, яких у січні було куплено найбільше. Під фото кожної зазначено загальну кількість куплених машин впродовж першого місяця 2023 року (за сумою угод купівлі-продажу всередині країни та перших реєстрацій «пригнаних» авто) й середню ціну для машин відповідного віку.

1. BMW X5

Куплено — 770 шт.

Середня ціна таких — $19 000



2. Mitsubishi Outlander

Куплено — 655 шт.

Середня ціна таких — $9 000



3. Toyota RAV4

Куплено — 557 шт.

Середня ціна таких — $9 500

4. Hyundai Tucson

Куплено — 548 шт.

Середня ціна таких — $8 500

5. Volkswagen Touareg

Куплено — 508 шт.

Середня ціна таких — $22 000

6. Volkswagen Tiguan

Куплено — 503 шт.

Середня ціна таких — $21 900

7. Hyundai Santa Fe

Куплено — 494 шт.

Середня ціна таких — $9 700

8. Nissan Qashqai

Куплено — 455 шт.

Середня ціна таких — $8 500

9. Nissan Rogue

Куплено — 448 шт.

Середня ціна таких — $16 200

10. Mazda CX-5

Куплено — 413 шт.

Середня ціна таких — $22 000

Скільки б не коштувало ваше авто, головне в подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.