Які вживані авто українці найчастіше купують за кордоном: рейтинг марок — Finance.ua

Які вживані авто українці найчастіше купують за кордоном: рейтинг марок Сьогодні 20:06 — Технології&Авто

Які вживані авто українці найчастіше купують за кордоном: рейтинг марок

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-15 найпопулярніших моделей, які «приганяли» з-за кордону у лютому.

Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у лютому зареєстрували 2,5 тис., що склало 19,2% від загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 11% (1,5 тис.). На третьому місці розмістилася Skoda (7,8% і 1 тис. шт.). На 4 місці із часткою 7,2% (1 тис.) опинився Ford. Бренд Nissan зайняв п’яте місце (5,9%, 0,8 тис. шт.).

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 811 шт.

На другому місці розмістилася Skoda Octavia (671 шт.), а на третьому — Volkswagen Passat (626 шт.).

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Renault Megane (596 шт.) посів четверте місце, а закриває першу п’ятірку Renault Scenic (439 шт.).

Загалом лютневий топ-15 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону виглядає так:



Volkswagen Golf — 811 шт. Skoda Octavia — 671 шт. Volkswagen Passat — 626 шт. Renault Megane — 596 шт. Renault Scenic — 439 шт. Ford Focus — 301 шт. Nissan Qashqai — 284 шт. Volkswagen Touran — 233 шт. Audi A4 — 229 шт. Skoda Fabia — 217 шт. Nissan Leaf — 198 шт. Volkswagen Tiguan — 196 шт. Opel Zafira — 191 шт. Audi Q5 — 169 шт. Opel Astra — 162 шт.

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