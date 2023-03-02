Які вживані авто українці найчастіше купують за кордоном: рейтинг марок — Finance.ua

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Які вживані авто українці найчастіше купують за кордоном: рейтинг марок

Технології&Авто
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Які вживані авто українці найчастіше купують за кордоном: рейтинг марок
Які вживані авто українці найчастіше купують за кордоном: рейтинг марок
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-15 найпопулярніших моделей, які «приганяли» з-за кордону у лютому.

Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у лютому зареєстрували 2,5 тис., що склало 19,2% від загальної кількості.
Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 11% (1,5 тис.). На третьому місці розмістилася Skoda (7,8% і 1 тис. шт.). На 4 місці із часткою 7,2% (1 тис.) опинився Ford. Бренд Nissan зайняв п’яте місце (5,9%, 0,8 тис. шт.).

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 811 шт.
На другому місці розмістилася Skoda Octavia (671 шт.), а на третьому — Volkswagen Passat (626 шт.).
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Renault Megane (596 шт.) посів четверте місце, а закриває першу п’ятірку Renault Scenic (439 шт.).
Загалом лютневий топ-15 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону виглядає так:
  1. Volkswagen Golf — 811 шт.
  2. Skoda Octavia — 671 шт.
  3. Volkswagen Passat — 626 шт.
  4. Renault Megane — 596 шт.
  5. Renault Scenic — 439 шт.
  6. Ford Focus — 301 шт.
  7. Nissan Qashqai — 284 шт.
  8. Volkswagen Touran — 233 шт.
  9. Audi A4 — 229 шт.
  10. Skoda Fabia — 217 шт.
  11. Nissan Leaf — 198 шт.
  12. Volkswagen Tiguan — 196 шт.
  13. Opel Zafira — 191 шт.
  14. Audi Q5 — 169 шт.
  15. Opel Astra — 162 шт.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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