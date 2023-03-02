Які автомобілі найчастіше купують у Польщі: десятка найпопулярніших брендів та марок — Finance.ua

Які автомобілі найчастіше купують у Польщі: десятка найпопулярніших брендів та марок Сьогодні 08:04 — Технології&Авто

Які автомобілі найчастіше купують у Польщі: десятка найпопулярніших брендів та марок

У січні 2023 року в Польщі було зареєстровано понад 35 тисяч нових легкових автомобілів, що на 20% більше, ніж рік тому. При цьому подорожчання пропозиції автомобілів середнього класу призводить до підвищення інтересу до преміум-класу.

Експерти очікують зростання продажів електрокарів і в преміум-сегменті

Наразі у Польщі спостерігаються дві тенденції у продажі автомобілів.

Перша пов’язана з необхідністю переходу на приводи з нульовим рівнем викидів до 2035 року. Це безпосередньо впливає на розвиток технологій і асортимент електричних моделей, а отже, викликає зростання інтересу до таких автомобілів.

пов’язана з необхідністю переходу на приводи з нульовим рівнем викидів до 2035 року. Це безпосередньо впливає на розвиток технологій і асортимент електричних моделей, а отже, викликає зростання інтересу до таких автомобілів. Друга тенденція збумовлена зростанням цін на всі автомобілі і припиненням виробництва найменш прибуткових моделей нижчих сегментів. Подорожчання автомобілів середнього класу виливається в підвищений інтерес до преміум-класу (за даними SAMAR, продажі в 2022 році зросли на 3,5% в порівнянні з 2021 роком).

Ціни на автомобілі зростатимуть

Цього року очікують зростання цін на нові автомобілі, що також впливає на вторинний ринок. Більш дорогі комплектуючі, більш високі витрати на виробництво і, нарешті, дворічний дефіцит автомобілів сприяли зростанню цін.

У SAMAR вказали, що середня ціна нового автомобіля в листопаді 2022 року склала майже 160 тисяч злотих, тобто на 14% більше, ніж роком раніше.

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У зв’язку з підвищенням процентних ставок в минулому році зросли і витрати на фінансування придбання автомобілів. Проблеми з доступністю кредиту та невизначеність щодо розвитку економічної ситуації означають, що водії будуть цього року шукати інші варіанти.

Які вживані автомобілі шукали поляки у 2022 році

Труднощі з доступом до нових автомобілів викликали інтерес до вживаних транспортних засобів, зокрема і з-за кордону.

Збільшився і середній вік імпортних транспортних засобів, який склав понад 12 років, а у випадку з моделями з бензиновими двигунами він становив 13 років.

У 2022 році великою популярністю користувалися автомобілі з великим пробігом — понад 20% запитів стосувалися транспортних засобів з пробігом від 150 до 200 тисяч кілометрів.



Зріс інтерес також до машин віком від 10 років — понад 25% склали пропозиції вживаних автомобілів випущених у 2008-2012 роках.



Які вживані автомобілі найчастіше шукали у 2022 році

Пристрасть до автомобілів з Німеччини залишається незмінною в уподобаннях польських водіїв. Більше половини вживаних автомобілів, ввезених до Польщі, надходили саме звідти.

Десятка найпопулярніших моделей за версією ISR 2022 практично ідентична попередньому року. Минулорічні лідери — BMW 3-ї серії, Audi A4 і BMW 5-ї серії — залишилися на своїх позиціях. Зміна відбулася лише на 9-й позиції — Ford Focus випав з рейтингу, а його місце зайняв Mercedes E-Class.

Найпопулярніші нові моделі у 2022 році

Популярність нових автомобілів у 2022 році визначалася їх наявністю на ринку, наприклад завдяки меншому часу очікування, ніж у випадку з іншими моделями.

Два лідируючі місця серед найпопулярніших нових автомобілів в OtoMoto посіли Kia Sportage та Hyundai Tuscon.

Топ-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів 2022 року

До слова, як зазначають аналітики, позашляховики — улюблений тип кузова у Польщі. Адже саме такі автівки шукали 48,5% водіїв, які цікавились новими авто.

Десятка брендів нових автомобілів 2022 року. які обирали у Польщі

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