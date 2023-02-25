Які автомобілі можна купити в Україні за 100 тисяч гривень — Finance.ua
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Які автомобілі можна купити в Україні за 100 тисяч гривень

Особисті фінанси
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На українських сайтах оголошень з продажу вживаних авто зараз є чимало пропозицій недорогих автомобілів з автоматичною коробкою передач. Деякі навіть можна купити за 100 000 гривень.
Слід пам’ятати, що всі пропозиції в цьому ціновому сегменті вже далеко не нові, тож на утримання таких автівок потрібно буде витрачати не лише гроші, а й час.

Повнорозмірні седани з 90-х

Переважна більшість пропозицій у нижньому ціновому сегменті — це великі седани 90-х років випуску з двигунами об’ємом як мінімум 2 літри. Найбільша проблема таких машин — велика витрата пального. Навіть якщо машина вже обладнана ГБО, витрати на пальне усе одно будуть досить високими. Якщо ж мова йде старі авто з двигунами понад два літри, то це справжні «ненажери» пального.
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Щодо технічної частини, то тут все на 99% залежить від стану конкретного екземпляра. Якщо кузов автомобіля не понівечений іржею, двигун не димить і рідини з нього не капають, то це вже непоганий варіант. Загалом про витривалість машин з 90-х ходять легенди, і вони мають під собою підґрунтя. Зрештою, кожен з таких автомобілів вже проїздив близько 30 років, що заслуговує на повагу.
Що ж стосується самих автоматичних коробок передач, то у більшості випадків на старих авто стоять класичні гідромеханічні автомати, які при належному обслуговуванні та адекватній експлуатації дуже надійні. Вчасна заміна робочої рідини та «неспортивне» водіння без застрягань у снігу та багнюці роблять звичайні гідромеханічні автомати майже вічними.

Крихітки для міста

Daewoo Matiz, Chery QQ, Opel Corsa, Renault Clio та інші подібні варіанти — дуже непогані кандидати на роль першого автомобіля для міської експлуатації. Особливо їх полюбляють представниці прекрасної статі. Більшість з таких машин у бюджеті до 3 тисяч доларів буде початку або навіть середини 2000-х років випуску, і загалом стан таких екземплярів зазвичай кращий, ніж у легенд з 90-х.
Утримання таких машин зазвичай недороге. Запчастини коштують дешево, та й роботи з обслуговування й ремонту не стануть причиною спустошення бюджету. З необхідним інструментом та мінімальними навичками автослюсаря більшість операцій у них можна робити самостійно.
Що стосується самих автоматичних трансмісій, то тут все майже так, як у старших «колег». Єдиний виняток — автомобілі французьких брендів з коробкою під маркуванням DP0. Ненадійним у ній є блок соленоїдів (електромагнітних клапанів, які керують потоками робочої рідини).

Smart Fortwo

Цей малюк, на перший погляд, виглядає ідеальним кандидатом на роль першого автомобіля. Пропозицій у зазначеному бюджеті досить багато. Він досить економічний, жвавий та зручний для міста. Втім, його важко назвати доступним в утриманні — запчастини недешеві, а в обслуговуванні є певна специфіка. Інший прикрий момент — скромний ресурс двигуна. Зазвичай «Смарти» вимагають серйозних вкладень після 100-130 тисяч кілометрів пробігу.
Які автомобілі можна купити в Україні за 100 тисяч гривень
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За матеріалами:
Avtosota
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