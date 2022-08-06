Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика) — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика) Вчора 21:09 — Технології&Авто

Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика)

Повномасштабна війна в Україні не зменшила попиту на автомобілі. Навпаки, українці стали активніше цікавитись машинами, особливо після запровадження безкоштовної розмитнення. Ринок авто з пробігом проаналізували на сайті OLX.

Якщо з 1 січня по 24 лютого українські автомобілісти 1,8 млн разів шукали машину з пробігом, то з квітня по червень — 2,3 млн разів. Регіонами-лідерами є Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. У березні на п’яте місце різко піднялася Івано-Франківська область — це пояснюється напливом тимчасово переміщених громадян.

Пропозиція та ціни на вживані авто в Україні

Хоча українські автомобілісти останнім часом найчастіше обирають кросовери, у пропозиції найбільше седанів. Причому під час війни у Львівській та Івано-Франківській областях ці авто стали продавати на 81,5% більше.

Бензинових машин найбільше виставили на продаж у Київській області (25,8 тис. оголошень), а дизельних — у Львівській (13 тис.). У цих регіонах і найбільша пропозиція електромобілів (1,5 тис.), а ось вибір гібридів найширший в Одеській області (620 шт.).

Найбільше в Україні продається автомобілів Volkswagen — цей бренд лідирує у Київській (5875 оголошень), Львівській (4837) та Івано-Франківській (2414) областях. На Одещині на першому місці Toyota (1887 оголошень), а на Дніпропетровщині — Daewoo (2575).

Також наголошується, що ціни на вживані авто однієї і тієї самої моделі можуть суттєво різнитися в різних регіонах України.

Середні ціни на популярні вживані авто в Україні за квітень-червень 2022 року (у гривні)

Дніпропетровська Івано-Франківська Київська Львівська Одеська Volkswagen Passat 2012 292 126 293 859 301 622 317 005 300 794 Toyota Camry 2008 283 042 199 431 272 539 259 385 273 467 Daewoo Lanos 2007 77 987 76 373 71 109 68 404 69 331

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