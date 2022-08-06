Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика) — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика)
Повномасштабна війна в Україні не зменшила попиту на автомобілі. Навпаки, українці стали активніше цікавитись машинами, особливо після запровадження безкоштовної розмитнення. Ринок авто з пробігом проаналізували на сайті OLX.
Якщо з 1 січня по 24 лютого українські автомобілісти 1,8 млн разів шукали машину з пробігом, то з квітня по червень — 2,3 млн разів. Регіонами-лідерами є Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. У березні на п’яте місце різко піднялася Івано-Франківська область — це пояснюється напливом тимчасово переміщених громадян.
Пропозиція та ціни на вживані авто в Україні
Хоча українські автомобілісти останнім часом найчастіше обирають кросовери, у пропозиції найбільше седанів. Причому під час війни у Львівській та Івано-Франківській областях ці авто стали продавати на 81,5% більше.
Бензинових машин найбільше виставили на продаж у Київській області (25,8 тис. оголошень), а дизельних — у Львівській (13 тис.). У цих регіонах і найбільша пропозиція електромобілів (1,5 тис.), а ось вибір гібридів найширший в Одеській області (620 шт.).
Найбільше в Україні продається автомобілів Volkswagen — цей бренд лідирує у Київській (5875 оголошень), Львівській (4837) та Івано-Франківській (2414) областях. На Одещині на першому місці Toyota (1887 оголошень), а на Дніпропетровщині — Daewoo (2575).
Також наголошується, що ціни на вживані авто однієї і тієї самої моделі можуть суттєво різнитися в різних регіонах України.
Середні ціни на популярні вживані авто в Україні за квітень-червень 2022 року (у гривні)
|Дніпропетровська
|Івано-Франківська
|Київська
|Львівська
|Одеська
|Volkswagen Passat 2012
|292 126
|293 859
|301 622
|317 005
|300 794
|Toyota Camry 2008
|283 042
|199 431
|272 539
|259 385
|273 467
|Daewoo Lanos 2007
|77 987
|76 373
|71 109
|68 404
|69 331
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