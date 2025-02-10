Які виплати передбачені для військових та ветеранів — Finance.ua

Які виплати передбачені для військових та ветеранів Сьогодні 16:35

Які виплати передбачені для військових та ветеранів

Академія Мінфін у співпраці з компанією Smart Family Office продовжує безоплатний освітній проєкт « Фінансова грамотність для військових ». Другий випуск розкриває тему соціальних гарантій для військовослужбовців та ветеранів. Читайте, які пільги й виплати пропонує держава та як їх отримати.

Військові та ветерани доволі часто стикаються з труднощами під час оформлення та отримання виплат. Усе тому, що не завжди мають достатньо інформації щодо своїх прав, доступних пільг та процедур оформлення необхідних документів.

У цьому випуску Аліна Шух разом із запрошеною експерткою детально розглядають усі ключові аспекти цієї теми.

👉 Переглянути відео можна за посиланням

Про спікерку

Тему висвітлює Оксана Яворська — юристка ГО «Правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип».

Основні теми випуску

Цей випуск містить практичні поради та алгоритми для військових та ветеранів щодо отримання належних їм виплат. Ви дізнаєтеся, як правильно оформити виплати, які існують підводні камені та типові помилки.

Також експертка детально розглядає питання пенсій, страхових компенсацій та допомоги у випадку поранення чи загибелі військового.

Ви почуєте відповіді на такі запитання:

🔻 Які виплати передбачені для військових під час та після служби?

🔻 Як оформити виплати за поранення та які документи для цього потрібні?

🔻 Що повинні знати родичі про процедуру отримання допомоги у разі загибелі військового?

🔻 Які пільги передбачені для дітей військових, зокрема в освіті та соціальній підтримці?

🔻 Які пільги доступні для військових, ветеранів та їхніх родин у сферах медицини, освіти та реабілітації?

🔻 Який пакет документів потрібен для оформлення статусу учасника бойових дій?

🔻 Чи можна подати заяву на виплати онлайн? За допомогою яких ресурсів це можна зробити?

Додаткові матеріали

Після перегляду ви отримаєте корисні матеріали, які спростять пошук інформації та процес оформлення виплат:

чекліст із переліком корисних посилань, установ та необхідних документів для отримання виплат;

шаблони заяв для подання на різні види виплат;

контакти для отримання консультацій та допомоги.

Нагадуємо, що доступ до курсу надається безоплатно та без обмежень у часі. Ви можете переглядати відеоматеріали в зручному для вас темпі та порядку. Запрошуємо ознайомитися з першими двома випусками

Організатори та партнери проєкту

Організатором проєкту є Академія Мінфін — освітній проєкт сайту «Мінфін», який підвищує фінансову грамотність та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання щодо збереження та примноження своїх коштів.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

femida. us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

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