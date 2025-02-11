На додачу до тисячі від Кабміну. У Львові, Києві та Одесі запровадили місцеві щомісячні доплати освітянам — Finance.ua

На додачу до тисячі від Кабміну. У Львові, Києві та Одесі запровадили місцеві щомісячні доплати освітянам Сьогодні 08:28 — Казна та Політика

На додачу до тисячі від Кабміну. У Львові, Києві та Одесі запровадили місцеві щомісячні доплати освітянам

Освітяни з Києва, Одеси та Львова отримуватимуть щомісячні доплати. Кошти йтимуть з виключно місцевих бюджетів.

Про це пише Еспресо.

Київ

Українська столиця спрямувала додаткові 2,4 млрд грн на фонд заробітної плати для педагогічних працівників. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, передає Офіційний портал Києва.

Зарплати столичним педагогам буде підвищено на 30% відповідно до кваліфікаційної категорії.

Додаткові виплати вже отримали освітяни у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах. У Печерському районі надбавки поки що отримали лише працівники дошкільної та позашкільної освіти.

«Очікуємо, що найближчим часом усі райони столиці завершать виплату надбавок, які у 2025 році стануть щомісячними», — наголосив Мондриївський.

Одеса

Міська рада Одеси теж ухвалила рішення про щомісячну доплату працівникам освітньої галузі. Загальний розмір фінансування становитиме більш ніж 220 млн грн, повідомила «Новій українській школі» (НУШ) директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За її словами в програму були включені всі працівники закладів освіти, засновником яких є міська рада.

Доплату розподілили таким чином:

педагогічні працівники шкіл, садочків, позашкільних закладів отримуватимуть 2000 грн;

бібліотекарі, медики в освіті, прибиральники, підсобні робітники, лаборанти, кухарі в садочках − по 1000 грн;

молоді спеціалісти − 3000 грн, як минулого року.

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Як зазначила Буйневич, необхідні розпорядження вже в стадії підготовки і будуть винесені на наступну сесію. За її прогнозами, найбільш вірогідним варіантом перших виплат стане квітнева заробітна плата.

«У нас наступна сесія має бути навесні − в квітні або в березні, але вже сьогодні я чула від депутатів, що треба скоріше прийняти рішення, щоб люди могли якнайшвидше отримати гроші», — підсумувала Буйневич.

Львів

Львівська міська рада внесла зміни до програми «Педагоги, які надихають» та затвердила премію у розмірі 15 тис. грн для 1000 освітян, поінформувала пресслужба міськради.

Ця премія була прийнята ще минулого року і діятиме впродовж 2025−2030 років. Зміни, які затвердили депутати, стосувалися суми преміювання, яка надаватиметься впродовж одного року кожного місяця для 1000 педагогів.

При цьому доплата торкнеться не тільки вчителів, а й освітян мистецьких шкіл та позашкілля.

Станом на сьогоднішній день львівський педагог отримує 12 тисяч гривень, і за програмою він матиме можливість отримати додатково 15 тисяч без будь-яких відрахувань. Крім того, програма торкнеться фахових вчителів, які вже мають абсолютний авторитет серед дітей і багато працюють з ними. Ці педагоги сумарно отримають до 35 тис грн.

Загалом отримати премії зможуть такі категорії:

Вчителі шкіл Львівської громади, які працюють не менше одного року у відповідному закладі освіти на посаді вчителя за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень.

Соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги-організатори, які працюють не менше одного року у відповідному закладі освіти на зазначеній посаді за основним місцем праці з навантаженням 40 годин на тиждень.

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти, які працюють не менше одного року у зазначених закладах за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень.

Викладачі та концертмейстери мистецьких та музичних шкіл Львівської міської територіальної громади, які працюють не менше одного року у зазначених закладах культури за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що в сумі становить не менше 18 годин на тиждень.

Крім того, в програмі прописаний порядок обрання педагогів, що гідні нарахування, й виплати згаданої доплати. Цей порядок передбачає проходження трьох етапів. На першому етапі учні анонімно голосуватимуть за вчителя, заповнюючи анкету. На другому етапі педагогічні працівники проходитимуть професійне тестування. І на останньому етапі викладача оцінюватиме експертна група, в яку увійдуть освітяни, батьки та представники учнівського самоврядування.

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У Львові також діє програма «Освітня премія Львова», в межах якої кожного року на конкурсній основі обирають 150 освітян, які отримують премії: 147 педагогів отримують по 35 тисяч гривень, а троє найкращих з категорій загально середня освіта, дошкільна освіта та позашкілля отримують по 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що з 1 січня 2025 року в Україні запровадять щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки». З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн «на руки» кожному вчителю.

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій просив додати 20 млрд гривень до бюджету-2025 на підвищення зарплат вчителям. Але рішення не було підтримано. Натомість вирішили виділити додаткові 12 млрд на доплати.

Згодом Міністерство освіти і науки змінило умови нарахування доплат. Розмір оплати прив’яжуть до обсягу навчального навантаження вчителя. Таким чином, доплату визначатимуть пропорційно до обсягу виконуваної роботи.

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