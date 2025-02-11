В Україні ввели екстрені відключення світла через масований обстріл рф — Finance.ua

В Україні ввели екстрені відключення світла через масований обстріл рф Сьогодні 09:45 — Енергетика

В Україні ввели екстрені відключення світла через масований обстріл рф

В Україні застосовують екстрені відключення світла через масований ракетний обстріл рф.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

«Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії», — зазначив він.

За словами Галущенка, наслідки атаки будуть уточнюватися, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.

«Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека — будьте в укриттях», — закликав міністр.

В «Укренерго» також підтвердили застосування аварійних відключень електроенергії в Україні.

«Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі», — додали у повідомленні.

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