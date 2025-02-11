«Енергоатом» виплатив 12 млрд грн боргу «Гарантованому покупцю» — Finance.ua
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«Енергоатом» виплатив 12 млрд грн боргу «Гарантованому покупцю»

Фондовий ринок
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Господарський суд Києва 5 лютого закрив провадження у справі щодо стягнення багатомільярдного боргу з НАЕК «Енергоатом» перед державним підприємством «Гарантований покупець» за надані послуги із забезпечення доступності електроенергії для населення.
Відповідна інформація міститься в судовому реєстрі, інформує галузеве видання ExPro.
Державне підприємство «Гарантований покупець» подало до суду позов проти «Енергоатому» щодо стягнення 14,4 млрд грн боргу за механізмом ПСО для населення, з яких 12,4 млрд грн становила основна заборгованість.
Згідно з матеріалами суду, позивач стверджував, що «Енергоатом» не виконав зобов’язання за договором про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, порушивши умови щодо повної та своєчасної оплати вартості послуг за період з лютого 2023 року по червень 2024 року.
Однак 24 грудня 2024 року було здійснено останній платіж, яким спірну заборгованість фактично погашено в повному обсязі.
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Діло
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