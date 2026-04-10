Які вимоги виконали: у ЄС розповіли, коли Україна отримає 2 млрд євро Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Які вимоги виконали: у ЄС розповіли, коли Україна отримає 2 млрд євро

У Європейській комісії розповіли про наступні кроки для отримання Україною 2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

Про це на брифінгу сказала головна речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, передає «Суспільне».

За її словами, після набуття чинності проголосованих Верховною Радою кількох законопроєктів, необхідних для розблокування цих грошей, Україна може надіслати ЄС запит на наступну виплату в рамках Ukraine Facility.

«Тільки-но закони набудуть чинності, Україна зможе включити їх до наступного запиту на виплату, що дозволить розблокувати кошти, які наразі призупинені. Це працює так: після набрання ними чинності Україна повинна буде подати заявку на виплату наступного траншу, надавши, серед інших умов, підтвердження набуття цими законами чинності», — підкреслила Подеста.

Вона уточнила, що це дозволить Єврокомісії оцінити запит і подати пропозицію до Ради ЄС у формі імплементаційного рішення, яке Рада ЄС повинна буде затвердити і після цього Україна отримає виплату.

Подеста пояснила, що йдеться про п’ять законів, три з яких входять до «плану для України», складеного для реалізації механізму Ukraine Facility, на які напередодні звернула увагу єврокомісарка Марта Кос у листі до спікера Верховної Ради

При цьому речниця Єврокомісії заявила, що не може назвати термінів виділення Україні грошей.

Довідка Finance.ua:

7 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також прийнятий законопроєкт № 12087-д щодо об’єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про «промисловий безвіз» із ЄС.

парламент підтримав «євроінтеграційний» законопроєкт 14412 «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування».

Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.

Раніше Finance.ua писав , що від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року Україна отримала понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, для України важливі міжнародна підтримка та якнайшвидше розблокування позики від Євросоюзу, оскільки «це питання українського оборонного планування та стійкості країни в умовах воєнних загроз».

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.