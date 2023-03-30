Які види м'яса подорожчають перед Великоднем — Finance.ua

Які види м'яса подорожчають перед Великоднем Сьогодні 04:56 — Особисті фінанси

Традиційно перед Великоднем українські споживачі спостерігають підвищення цін на ряд продуктів, зокрема на м’ясо.

Свинина

Традиційне сезонне підвищення цін на м’ясо вже розпочалося. Так, свинина, яка є найпопулярнішим м’ясом серед українців, почала зростати в ціні. А підвищення цін на живець свиней розпочалося з середини березня, каже аналітик УКАБ Максим Гопка.

«Постачальники живця фіксують високу активність заготівельників, котрі завчасно хочуть гарантувати достатні об’єми закупівлі. Завжди до повномасштабної війни перед Великоднем зростав імпорт свинини, проте наразі ці об’єми є набагато меншими. Незважаючи на скорочення поголів’я та складну ситуацію в галузі свинарства імпортна свинина наразі дорожча для переробників, тому і активність на внутрішньому ринку розпочалась ще раніше», — каже Гопка.

Наразі, за даними Мінфіну, середні ціни на свинину в супермаркетах становлять:

Свинячий ошийок — 200,18 грн/кг (за березень подорожчав на 4%).

Свиняча лопатка — 175 грн/кг (за березень ціна зросла на 14%).

Свиняча грудинка — 170 грн/кг (ціна варіювалась 169-172 грн/кг).

Ціни на свинину до середини квітня під тиском сезонного характеру можуть зрости до 10%, проте після свята ціни повинні знизитися.

Експерт Київської школи економіки (KSE) Павло Мартишев також розповів, що перед Великоднем свинина зросте в ціні. Залежно від її вартості люди потенційно можуть розглянути її заміну на яловичину через невелику різницю в ціні.

«Наразі свинина дешевша, ніж яловичина, але вона дуже зростає в ціні з початку повномасштабного вторгнення. Це пов’язано зі скороченням рентабельності вирощування тварин, у тому числі, за рахунок низького попиту і подорожчання зерна в гривні. Ціни в гривні на кормовий ячмінь та кукурудзу зросли через девальвацію, а це зменшило маржинальність від годівлі свиней», — коментує Мартишев.

Враховуючи практичну відсутність конкуренції з боку імпортної продукції, основним джерелом поповнення сировинних запасів вітчизняних м’ясопереробних підприємств є внутрішня пропозиція свинини, кажуть в Асоціації «Свинарі України». Обмеженість останньої та наближення традиційного періоду відновлення споживання свинини створює передумови для позитивної цінової динаміки напередодні Великодня.

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