Які великі підприємства країни продовжують працювати попри війну — Finance.ua

Які великі підприємства країни продовжують працювати попри війну

Вчора 15:31 — Фондовий ринок

Група компаній «Метінвест» розповіла, які великі металургійні підприємства, що входять до складу групи (та історично були одними з найбільших платників податків в Україні), продовжують працювати попри військові дії на території країни.

«В умовах війни „Метінвест“ змінює підходи до виробництва та опановує нові логістичні ланцюги, щоб підтримувати економіку України й забезпечувати українців робочими місцями. Підприємства компанії продовжують працювати там, де це безпечно для людей, хоча й не на повну потужність», — повідомляють у компанії.

Зокрема, згідно з повідомленням, у березні комбінат «Каметсталь», розташований у Дніпропетровській області, був єдиним виробником металу в країні.

В Кам’янському працює коксохімічне виробництво, яке забезпечує металургійне підприємство та дає змогу виплавляти чавун і сталь. Головним викликом залишається доставка готової продукції до зарубіжних споживачів.

Крім того, у «Метінвесті» повідомляють, що у квітні вдалося вивести з режиму гарячої консервації та частково відновити виробництво на «Запоріжсталі» (Запорізька область), яке на початку війни було призупинено. Наразі комбінат працює на 50% від своїх потужностей. Повним складом працює аглофабрика підприємства. Повноцінно працюють дві з чотирьох доменних печей.

За даними «Метінвесту», обсяг виробництва чавуну з моменту часткової розконсервації виробництва становить понад 225 тис. тонн. Наразі в роботі одна сталеплавильна піч. Обсяг виробленої сталі після відновлення виробництва становить близько 205 тис. тонн, з квітня відвантажено близько 187 тис. тонн прокату.

«Зараз на підприємстві опановують нові види продукції. Наприклад, комбінат розпочав випуск холоднокатаного рулону подвійної маси без зварного шва. Першу партію прокату обсягом 3,6 тисячі тонн вже відвантажено будівельникам», — повідомляють у компанії.

За планом триває видобування сировини і готуються нові виробки на підприємствах «Метінвест Покровськвугілля».

Криворізькі підприємства Метінвесту — Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК — працюють приблизно на 40% від обсягів минулого року. Основний стримувальний фактор — логістика та ринки збуту. Зараз фахівці опрацьовують альтернативні варіанти, щоб мати можливість максимально завантажити ГЗК, ремонтні та інші активи.

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