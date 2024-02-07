Які вантажівки українці купували в січні (список лідерів) — Finance.ua

Які вантажівки українці купували в січні (список лідерів)
У січні 2024 року порівняно з січнем 2023 року продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 11% до 783 одиниць.
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».
Серед нових комерційних автівок у січні:
- найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault — 259 зареєстрованих авто.
- На другому місці - комерційні автівки марки JAC (50 зареєстрованих автомобілів),
- третє місце в рейтингу займають автомобілі Opel (41 автомобіль),
- четверту позицію — автомобілі марки Citroen (39 авто),
- п’яту — Mercedes-Benz (36 авто).
У 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 65% до 11,3 тис. одиниць.
Нагадаємо, за січень 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них є кросоверами. Лідерство зберігає Renault Duster — 479 таких кросоверів було продано у січні.
Найпопулярніші авто в Україні за січень 2024 року:
- Renault Duster — 479 проданих автомобілів.
- Volkswagen ID.4 — 286 шт.
- Toyota RAV4 — 271 шт.
- Skoda Scala — 126 шт.
- Mazda CX-5 — 103 шт.
- Hyundai Tucson — 100 шт.
- BYD Song — 86 шт.
Довідка Finance.ua:
- Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Загалом 184 моделі таких марок:
- Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
- Принагідно нагадаємо, сума податку становить 25 тис. грн.
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