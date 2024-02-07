Які вантажівки українці купували в січні (список лідерів) — Finance.ua

Які вантажівки українці купували в січні (список лідерів) Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

У січні 2024 року порівняно з січнем 2023 року продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 11% до 783 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Серед нових комерційних автівок у січні:

найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault — 259 зареєстрованих авто.

На другому місці - комерційні автівки марки JAC (50 зареєстрованих автомобілів),

третє місце в рейтингу займають автомобілі Opel (41 автомобіль),

четверту позицію — автомобілі марки Citroen (39 авто),

п’яту — Mercedes-Benz (36 авто).

У 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 65% до 11,3 тис. одиниць.

Нагадаємо, за січень 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них є кросоверами. Лідерство зберігає Renault Duster — 479 таких кросоверів було продано у січні.

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2024 року:

Renault Duster — 479 проданих автомобілів. Volkswagen ID.4 — 286 шт. Toyota RAV4 — 271 шт. Skoda Scala — 126 шт. Mazda CX-5 — 103 шт. Hyundai Tucson — 100 шт. BYD Song — 86 шт.

Довідка Finance.ua:

Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Загалом 184 моделі таких марок:

Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Принагідно нагадаємо, сума податку становить 25 тис. грн.

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