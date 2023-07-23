Які угоди були найдорожчими в ігровій індустрії (інфографіка) — Finance.ua
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Які угоди були найдорожчими в ігровій індустрії (інфографіка)

Фондовий ринок
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Які угоди були найдорожчими в ігровій індустрії (інфографіка)
Які угоди були найдорожчими в ігровій індустрії (інфографіка)
У світі відеоігор постійно тривають складні переговори та укладають угоди, які мають значний вплив на індустрію. Найдорожчою може стати угода між Microsoft та Activision Blizzard на майже $69 млрд.
Видання Speka за допомогою Statista проаналізувала найдорожчі угоди в ігровій індустрії та тренди у цій галузі.

Найдорожчі угоди ігрової індустрії

Microsoft, Sony та Tencent — серед ключових гравців, які активно інвестують у геймінг. Закріпитися на верхівці рейтингу може Microsoft, якщо у нього вийде купити Activision Blizzard King вже до 18 жовтня. Ймовірно, що це станеться, адже 11 липня суд відхилив остаточну апеляцію Федеральної торгової комісії (FTC). А щоб задовольнити Британське антимонопольне відомство (СМА), Microsoft і Activision Blizzard можуть частково відмовитися від хмарного геймінгу у Великій Британії.
Які угоди були найдорожчими в ігровій індустрії (інфографіка)
До речі, шанувальникам франшизи Call of Duty немає чого боятися: 17 липня Sony та Microsoft підписали зобов’язувальну угоду, яка гарантує вихід ігор популярної серії шутерів на консолях PlayStation протягом наступних десяти років.
Придбання розробника Minecraft Mojang за $2,5 млрд у 2014 році приносить дивіденди й донині: згідно із заявами компанії, загальний обсяг проданих копій ігор подвоївся до 200 млн у період між 2016 і 2020 роками.
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Після оголошення про угоду в січні 2022 року Sony також інвестувала значні кошти в інші дослідження відеоігор, придбавши розробника Destiny 2 Bungie за $3,6 млрд.
Щодо інших компаній, то Tencent, наприклад, утримувала рекорд найдорожчого придбання протягом п’яти років після того, як у 2016 році купила 81,4% акцій Supercell (розробник мобільної гри Clash of Clans) за $8,6 млрд.

Тенденції на ринку відеоігор

За винятком угод, укладених Tencent, Microsoft, Take-Two та Activision Blizzard, ціни на придбання зазвичай обчислюються у мільйонах доларів. За даними ЗМІ, лише 19 угод з придбання або злиття компаній-виробників відеоігор в історії коштували понад $1 млрд.
Те, що ці мільярдні угоди часто включають розробників мобільних ігор (Zynga, Supercell, King, Moonton і Scopely), не випадковість. За оцінками аналітиків Newzoo, у 2022 році дохід на ринку мобільних ігор становитиме $92 млрд, або 50% ринку відеоігор.
За матеріалами:
Speka
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