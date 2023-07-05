Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023 — Finance.ua
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Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023

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Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023
Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023
З’явилася статистика по вакансіях ігрової індустрії України за січень-червень 2023 року, яка дає змогу зрозуміти тенденції на цьому ринку праці. Згідно з нею, найбільш потрібними в геймдеві залишають художники, а Київ лідирує серед міст за кількістю вакансій.
За даними сайту gamedev. dou, найбільше вакансій було розміщено в січні — 240. Найгіршим виявися травень, тоді доступними були лише 184 пропозиції. Червень 2023 аж на 42% поступається минулорічним показникам, коли було зафіксовано 324 вакансії. Втім, травень та червень 2022 були піковими місяцями після початку повномасштабної війни.
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У січні та червні цього року було найбільше вакансій з можливістю працювати віддалено — 193 та 179 відповідно. Найгіршими у 2023 виявилися травень та лютий (відповідно 137 та 148 пропозицій).
Київ був абсолютним лідером за кількістю вакансій протягом всього півріччя і пропонував від 96 до 119 вакансій щомісяця. За друге та третє місце боролися Львів та Дніпро, пропонуючи близько 20 вакансій.
Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023
Серед закордонних пропозицій найпопулярнішою виявилася Польща, в якій знайшлося 39 вакансій у січні, проте лише 12 вільних місць у квітні. Втім у червні ця кількість зросла до 22. На другому місці за пропозиціями роботи опинилася Німеччина, а на третьому Кіпр.
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Найпопулярнішими ігровими спеціалістами, яких шукали в Україні у першій половині 2023 року стали художники та дизайнери. У першу п’ятірку також увійшли фахівці зі знаннями Unity і Front End та маркетологи.
Компанії, які найактивніше розміщували вакансії:
  • Evoplay Entertainment — 17 вакансій;
  • Playtika — 14;
  • Gunzilla Games — 11;
  • Playwing — 9;
  • Program-Ace — 8;
  • Idenon — 7;
  • Bini Games — 7;
  • Pixagon Games — 6;
  • Moon Active — 6.
Для новачків в індустрії стає все менше вакансій. Особливо це стосується людей без досвіду, або з досвідом менше року.
Найчастіше шукають спеціалістів з 3−5 роками практики, здебільшого художників, дизайнерів, аніматорів та програмістів (Unity й C++).
Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023
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За матеріалами:
dev.ua
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