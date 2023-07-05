Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023 — Finance.ua

Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023 Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Статистика ринку праці українського геймдеву за перше півріччя 2023

З’явилася статистика по вакансіях ігрової індустрії України за січень-червень 2023 року, яка дає змогу зрозуміти тенденції на цьому ринку праці. Згідно з нею, найбільш потрібними в геймдеві залишають художники, а Київ лідирує серед міст за кількістю вакансій.

За даними сайту gamedev. dou, найбільше вакансій було розміщено в січні — 240. Найгіршим виявися травень, тоді доступними були лише 184 пропозиції. Червень 2023 аж на 42% поступається минулорічним показникам, коли було зафіксовано 324 вакансії. Втім, травень та червень 2022 були піковими місяцями після початку повномасштабної війни.

У січні та червні цього року було найбільше вакансій з можливістю працювати віддалено — 193 та 179 відповідно. Найгіршими у 2023 виявилися травень та лютий (відповідно 137 та 148 пропозицій).

Київ був абсолютним лідером за кількістю вакансій протягом всього півріччя і пропонував від 96 до 119 вакансій щомісяця. За друге та третє місце боролися Львів та Дніпро, пропонуючи близько 20 вакансій.

Серед закордонних пропозицій найпопулярнішою виявилася Польща, в якій знайшлося 39 вакансій у січні, проте лише 12 вільних місць у квітні. Втім у червні ця кількість зросла до 22. На другому місці за пропозиціями роботи опинилася Німеччина, а на третьому Кіпр.

Найпопулярнішими ігровими спеціалістами, яких шукали в Україні у першій половині 2023 року стали художники та дизайнери. У першу п’ятірку також увійшли фахівці зі знаннями Unity і Front End та маркетологи.

Компанії, які найактивніше розміщували вакансії:

Evoplay Entertainment — 17 вакансій;

Playtika — 14;

Gunzilla Games — 11;

Playwing — 9;

Program-Ace — 8;

Idenon — 7;

Bini Games — 7;

Pixagon Games — 6;

Moon Active — 6.

Для новачків в індустрії стає все менше вакансій. Особливо це стосується людей без досвіду, або з досвідом менше року.

Найчастіше шукають спеціалістів з 3−5 роками практики, здебільшого художників, дизайнерів, аніматорів та програмістів (Unity й C++).

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