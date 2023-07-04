Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та Front-end: огляд IT-ринку праці у червні (дослідження) — Finance.ua

Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та Front-end: огляд IT-ринку праці у червні (дослідження) Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та Front-end: огляд IT-ринку праці у червні (дослідження), Фото: freepik.com

У першому півріччі 2023-го зростає конкуренція серед досвідчених QA та Front-end, серед початківців — дещо знижується.

Про це свідчать результати дослідження порталу Dou.ua.

У червні на jobs.dou.ua було опубліковано 3562 вакансії — на 6,7% менше, ніж минулого місяця. Але у першому півріччі кількість вакансій тримається в середньому на рівні 3600 вакансій на місяць. У першому півріччі 2023-го компанії розмістили на Dou 21,7 тисячу вакансій — це на 4400 менше, ніж у другому півріччі 2022-го.

Як порівняти з травнем 2023-го, у червні додалося найбільше вакансій у категоріях Other, Technical Writer, Legal. Загалом 15 категорій показали позитивну динаміку, 24 категорії — негативну, ще 4 залишилися на тому ж рівні. За останні кілька місяців зросла кількість вакансій для Technical Writers, Architects, із нетехнічних — Legal.

У червні було опубліковано дещо більше вакансій у Дніпрі, Одесі та Вінниці. Ремоут-вакансій — на 141 менше, ніж у травні.

Таблиця: dou.ua

Досвід роботи

У червні компанії розмістили менше вакансій для досвідчених фахівців. Натомість додалося вакансій у категоріях «без вказаного досвіду» (+82), «з досвідом до року» (+10) та «без досвіду» (+16).

Інфографіка: dou.ua

Примітно, що в категоріях «без вказаного досвіду» та «без досвіду» кількість вакансій у червні рекордна, починаючи з березня минулого року. З квітня 2023-го їх кількість зростає.

В категорії «5+ років досвіду» на перше місце за кількістю вакансій вийшла категорія Front-end (у травні була Java). У червні компанії менше шукали досвідчених маркетологів, а кількість вакансій в маркетингу для початківців незначно зросла. В категорії «3−5 років досвіду» у червні також поменшало вакансій для аналітиків, дизайнерів, QA, Java.

Інфографіка: dou.ua

Посади

У червні зросла середня кількість відгуків на вакансію для QA — до 104,1, але це все ж таки менше, ніж у квітні.

Продовжує зростати конкуренція серед тестувальників з досвідом 5+ років — рекордні 50 відгуків на 1 вакансію. В категорії досвіду «3−5 років» у QA теж рекорд — 87,4 відгуки на вакансію. Тим часом конкуренція серед QA-початківців знижується — у червні 210 відгуків на вакансію (у квітні було 332 відгуки).

Серед фронтендерів теж виріс показник відгуків на вакансії — 89 у червні. Також є рекорд у категорії досвіду «5+ років» — 48 відгуків на вакансію. Серед початківців Front-end, навпаки, падає конкуренція — 187 відгуків на вакансію (у березні було 310).

Примітно, що серед технічних категорій стрімко зросла конкуренція у React Native — рекордні 54 відгуки на вакансію.

З нетехнічних посад незначно зросла конкуренція серед Support (нині 27 відгуків), Legal (23) і Sales (17).

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