Які тренди зараз панують у світовому фінтеху — Finance.ua

Які тренди зараз панують у світовому фінтеху Сьогодні 10:30 — Фінтех і Картки

Ключові тренди, які сьогодні існують у сегменті фінтеху — безконтактність, принцип «купуй зараз, плати потім», «банк як послуга» й екосистеми, криптокартки, мобільні сервіси тощо.

Детальніше про тренди світового фінтеху розповів під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, старший директор, голова Департаменту стратегічних партнерств, фінтеху та спільних проєктів в Україні, країнах СНД та Південно-Східної Європи Visa Євген Лісняк.

Говорячи про безконтактність, експерт звернув увагу, що на певних ринках уже широко розповсюдилися QR-платежі. Здебільшого це стосується країн Азії — Сінгапур, Казахстан, Узбекистан.

Також своє чільне місце посідає технологія Tap to Phone, яка дозволяє перетворити будь-який телефон на POS-термінал, що дозволяє знизити бар’єр приймання платежів.

«Купуй зараз, плати потім — в Україні певною мірою вже розповсюджена технологія, знайома, а от на багатьох глобальних ринках це стає трендом», — зазначив Лісняк.

За словами представника компанії Visa, «банк як послуга» стає наслідком відкритого банкінгу, і вітчизняні банки вже реалізують цей напрямок.

«Це наші необанки, такі як monobank , sportbank. Вони запущені на класичних банках. Це і є прикладом Banking as a Service („банк як послуга“. — Ред.). Такі історії приводять нас до певної бізнес-моделі, яка може сильно просунути банк вперед», — розповів експерт.

Real-time Payments уже стали стандартом, який активно розповсюджується.

«Ми хочемо жити швидше й отримувати все з мінімальними затримками. Тому це тренд, який розвиватиметься. Задача розв’язуватиметься все більш активно», — звернув увагу Євген Лісняк.

До категорії Mobile financial services відносяться, наприклад, мобільні та поштові оператори. Вони все більше дивляться в бік надання фінансових сервісів своїм клієнтам. В Україні такими прикладами можуть бути Нова пошта, Укрпошта.

«І, звісно, криптокартки. Ми багато про це чуємо й чекаємо в Україні. У нас зараз є певні регуляторні обмеження, моменти, що потребують уточнення. Але я думаю, що в нашій країні такі продукти могли б бути корисними та мати попит», — зазначив Лісняк.

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