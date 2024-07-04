Які таємниці інвестування розкриють на Agro Invest Day 2024 — Finance.ua

Які таємниці інвестування розкриють на Agro Invest Day 2024 Сьогодні 16:05 — Аграрний ринок

Які таємниці інвестування розкриють на Agro Invest Day 2024

Вже 11 липня у Києві в UNIT. City відбудеться головна конференція року для інвесторів у сільськогосподарські землі — Agro Invest Day . На заході зберуться учасники ринку, експерти, аналітики та професійні інвестори, які з перших вуст поділяться найважливішими новинами.

Розповідаємо, якими будуть теми заходу та про що зможуть дізнатися учасники.

Що відомо про програму Agro Invest Day?

На конференції будуть як виступи окремих спікерів, так і важливі дискусії. Спікерів буде близько 20, серед яких, наприклад:

Роман Нейтер, експерт із аграрної та земельної політик KSE з темою «Ринок землі через 3 роки: тенденції, ціни, активність гравців, статистика».

Єгор Лісничий, Комерційний директор «Твоє Коло», професійний інвестор в нерухомість з темою «Пасивні інвестиції на ринку землі: інструменти, стратегії, дохідність».

Всі виступи стосуватимуться стану ринку землі в Україні, його розвитку, нововведень, що запрацювали з 1 січня 2024 року, а також методик інвестування та шляхів отримання доходу з сільськогосподарських земель.

Розкрити стан справ на ринку землі допоможуть дискусії. Наприклад, експерти спробують знайти відповідь на питання «Коли українська земля коштуватиме як у Польщі?». Зокрема, оцінять перспективи зростання цін «до європейського рівня» та які передумови для цього потрібні. Говоритимуть також про портрет українського інвестора в землю у 2024 році та про те, як війна вплинула на відкриття доступу юридичних осіб на ринок землі. Серед іншого фахівці шукатимуть відповіді на питання, які чи не найбільше хвилюють потенційних інвесторів: «Скільки вже вдалося заробити тим, хто вклався в землю і яку стратегію варто обрати, щоб отримати максимум доходу?».

Ще одна дискусія стосуватиметься того, як лідери українського агроринку адаптуються до умов військового часу. В межах цих обговорень будуть з’ясовувати, з якими найбільшими загрозами зіштовхуються агровиробники, як змінилися умови експорту агропродукції, як зросла вартість обробки земельних ділянок тощо. Для інвесторів важливо розуміти всі ці аспекти, оскільки виходячи з цього формується вартість оренди та і загалом вартість земельних ділянок. Тому ці та багато інших питань учасники ринку проговорять з тими, хто збирається вкласти свої заощадження у цей новий, але перспективний актив.

Для кого ця конференція?

Agro Invest Day планує зібрати в одному місці підприємців, IT-спеціалістів, військових, держслужбовців та всіх, хто бажає інвестувати в українську землю та агровиробництво. Для учасників ця конференція стане платформою для встановлення ділових та дружніх контактів, зустрічей з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами.

Щоб долучитися, варто замовити квиток за посиланням . Участь у конференції можлива лише офлайн. У вартість квитка також входять пакет учасника конференції та доступ до презентацій усіх спікерів.

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