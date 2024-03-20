Які способи оплати не вимагають використання РРО — Finance.ua

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Які способи оплати не вимагають використання РРО

Казна та Політика
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Які способи оплати не вимагають використання РРО
Які способи оплати не вимагають використання РРО
Розрахункова операція — це «приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (не надану послугу)».
Принаймні, так говорить стаття 2 ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
І ось тут є цікаві та важливі нюанси. Якщо ви хочете отримувати кошти за допомогою всіх можливих сучасних способів оплати, то тоді без РРО вам не обійтися.
Однак, якщо ви можете себе обмежити у цьому плані, то можна обійтися і без РРО. Оскільки вказаний вище Закон не дає чіткої відповіді, коли РРО потрібен, а коли ні, то ДПСУ у кожному конкретному випадку дає своє тлумачення щодо застосування розрахункового реєстратора операції.
Отже, за роз’ясненням податкової служби, РРО не застосовується у випадку, якщо суб'єкт господарювання реалізує товари чи послуги і приймає оплату за них за допомогою сервісу «інтернет-банкінг» виключно за реквізитами його рахунку у форматі ІВАN.
Однак тут є важливий нюанс. Як зазначає адвокат Богдан Янків, не всі оплати на ІВАN по банківських платіжках проходять як реальні оплати на ІВАN.
Якщо у банківській виписці стоять наступні коди — 2924, 2654 та 2650, то такі платежі вважаються розрахунковими операціями і для них необхідне застосування РРО. Тому треба уважно відстежувати коди, зазначені у банківських виписках.
Крім того, ДПСУ дозволяє отримувати кошти від «Укрпошти» і не проводити їх через РРО.
На думку податкової, «в розумінні закону ЗУ „Про РРО“, надходження на рахунок ФОП від АТ „Укрпошта“, які відбуваються відповідно до укладеного договору за допомогою банківської онлайн-системи платежів, не є розрахунковою операцією».
При цьому важливо пам’ятати — кошти мають надходити не від покупців, а з рахунку АТ «Укрпошта».
Однак й тут є нюанс — важливо, щоб кошти заходили саме на розрахунковий рахунок, а не забиралися готівкою.
До речі, платежі, отримані на «Новій пошті», у цьому плані відрізняються від платежів «Укрпошти», і мають проходити через РРО.
За даними вже цитованого адвоката Богдана Янківа, при оплаті всередині системи «ПриватБанку», якщо вона проводиться за допомогою ключ-карти із переадресацією на ІВАN, РРО також не застосовуються.
Важливо: якщо переадресація на ІВАN не відбулася, вона вже є розрахунково-касовою. При оплаті з ключа-карти іншого банку операція також, скоріш за все, буде розрахунковою.
Не потребує застосування РРО також оплата за посиланням або QR-кодом, який веде напряму на ІВАN. Наразі такий спосіб працює лише для власників рахунків у «ПриватБанку».
Однак платник може оплатити його з будь-якого іншого банку. Для того, щоб отримувати такі платежі, необхідно підписати з «Приватом» відповідний договір.
Читайте більше про РРО в нашій статті:

Як ФОП працювати без РРО у 2024?

За матеріалами:
Finance.ua
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