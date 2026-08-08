Які спеціальності та університети обирають вступники у 2026 році
Попри традиційний інтерес абітурієнтів до менеджменту, психології та філології, цьогоріч вступна кампанія показала й нову тенденцію — зростання попиту на комп’ютерні науки та кіберзахист.
Про це розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко у коментарі «Укрінформу».
Найпопулярніші спеціальності в університетах
У 2026 році абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж торік. При цьому кількість можливих заяв скоротили з 15 до 10 на одного вступника.
Традиційно напопулярнішими спеціальностями серед вступників залишаються менеджмент, психологія та філологія, проте цьогоріч зріс попит на комп’ютерні науки та кіберзахист.
До десятки популярних спеціальностей увійшли:
- менеджмент — 105 301 заяв (79 317 заяв у 2025 році);
- психологія — 66 774 (64 009 у 2025 році);
- філологія — 61 410 (58 611 у 2025 році);
- маркетинг — 49 345 заяв (41 868 у 2025 році);
- економіка та міжнародні економічні відносини — 42 893 (36 917 у 2025 році);
- комп’ютерні науки — 40 755 (35 958 у 2025 році);
- фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 37 667 (25 293 у 2025 році);
- право — 33 447 (44 088 у 2025 році);
- середня освіта — 31 265 (28 649 у 2025 році);
- кібербезпека та захист інформації — 30 363 (у минулому році до десятки найпопулярніших спеціальностей входила інженерія програмного забезпечення — 26 332 заяви).
Водночас порівняно з минулим роком зросла кількість заяв на низку спеціальностей, які мають державну підтримку.
«Бачимо помітне зростання інтересу до спеціальностей з особливою підтримкою. Серед них — будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова», — зазначив Трофименко.
Які університети обирають вступники
Найбільше заяв вступники подали до Національного університету «Львівська політехніка» — 59 676.
Також за кількістю поданих заяв лідирують:
- Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 601;
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 39 188;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 34 323;
- Державний торговельно-економічний університет — 26 247;
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — 24 322;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 23 240;
- Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана — 22 925;
- Національний університет «Одеська юридична академія» — 19 508;
- Луцький національний технічний університет — 19 263.
У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після надання рекомендацій і зарахування.
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