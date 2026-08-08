Які спеціальності та університети обирають вступники у 2026 році Сьогодні 14:13

Найпопулярніші спеціальності в університетах, Фото: magnific

Попри традиційний інтерес абітурієнтів до менеджменту, психології та філології, цьогоріч вступна кампанія показала й нову тенденцію — зростання попиту на комп’ютерні науки та кіберзахист.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко у коментарі «Укрінформу».

Найпопулярніші спеціальності в університетах

У 2026 році абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж торік. При цьому кількість можливих заяв скоротили з 15 до 10 на одного вступника.

Традиційно напопулярнішими спеціальностями серед вступників залишаються менеджмент, психологія та філологія, проте цьогоріч зріс попит на комп’ютерні науки та кіберзахист.

До десятки популярних спеціальностей увійшли:

менеджмент — 105 301 заяв (79 317 заяв у 2025 році);

психологія — 66 774 (64 009 у 2025 році);

філологія — 61 410 (58 611 у 2025 році);

маркетинг — 49 345 заяв (41 868 у 2025 році);

економіка та міжнародні економічні відносини — 42 893 (36 917 у 2025 році);

комп’ютерні науки — 40 755 (35 958 у 2025 році);

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 37 667 (25 293 у 2025 році);

право — 33 447 (44 088 у 2025 році);

середня освіта — 31 265 (28 649 у 2025 році);

кібербезпека та захист інформації — 30 363 (у минулому році до десятки найпопулярніших спеціальностей входила інженерія програмного забезпечення — 26 332 заяви).

Водночас порівняно з минулим роком зросла кількість заяв на низку спеціальностей, які мають державну підтримку.

«Бачимо помітне зростання інтересу до спеціальностей з особливою підтримкою. Серед них — будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова», — зазначив Трофименко.

Які університети обирають вступники

Найбільше заяв вступники подали до Національного університету «Львівська політехніка» — 59 676.

Також за кількістю поданих заяв лідирують:

Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 601;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 39 188;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 34 323;

Державний торговельно-економічний університет — 26 247;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — 24 322;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 23 240;

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана — 22 925;

Національний університет «Одеська юридична академія» — 19 508;

Луцький національний технічний університет — 19 263.

У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після надання рекомендацій і зарахування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.