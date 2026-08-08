0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які спеціальності та університети обирають вступники у 2026 році

2134
Найпопулярніші спеціальності в університетах
Найпопулярніші спеціальності в університетах, Фото: magnific
Попри традиційний інтерес абітурієнтів до менеджменту, психології та філології, цьогоріч вступна кампанія показала й нову тенденцію — зростання попиту на комп’ютерні науки та кіберзахист.
Про це розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко у коментарі «Укрінформу».

Найпопулярніші спеціальності в університетах

У 2026 році абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж торік. При цьому кількість можливих заяв скоротили з 15 до 10 на одного вступника.
Традиційно напопулярнішими спеціальностями серед вступників залишаються менеджмент, психологія та філологія, проте цьогоріч зріс попит на комп’ютерні науки та кіберзахист.
До десятки популярних спеціальностей увійшли:
  • менеджмент — 105 301 заяв (79 317 заяв у 2025 році);
  • психологія — 66 774 (64 009 у 2025 році);
  • філологія — 61 410 (58 611 у 2025 році);
  • маркетинг — 49 345 заяв (41 868 у 2025 році);
  • економіка та міжнародні економічні відносини — 42 893 (36 917 у 2025 році);
  • комп’ютерні науки — 40 755 (35 958 у 2025 році);
  • фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 37 667 (25 293 у 2025 році);
  • право — 33 447 (44 088 у 2025 році);
  • середня освіта — 31 265 (28 649 у 2025 році);
  • кібербезпека та захист інформації — 30 363 (у минулому році до десятки найпопулярніших спеціальностей входила інженерія програмного забезпечення — 26 332 заяви).
Водночас порівняно з минулим роком зросла кількість заяв на низку спеціальностей, які мають державну підтримку.
«Бачимо помітне зростання інтересу до спеціальностей з особливою підтримкою. Серед них — будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова», — зазначив Трофименко.

Які університети обирають вступники

Найбільше заяв вступники подали до Національного університету «Львівська політехніка» — 59 676.
Також за кількістю поданих заяв лідирують:
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 601;
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 39 188;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 34 323;
  • Державний торговельно-економічний університет — 26 247;
  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — 24 322;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 23 240;
  • Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана — 22 925;
  • Національний університет «Одеська юридична академія» — 19 508;
  • Луцький національний технічний університет — 19 263.
У Міністерстві освіти наголошують, що остаточні результати вступної кампанії стануть відомі після надання рекомендацій і зарахування.
За матеріалами:
Finance.ua
СтудентиОсвітаВНЗ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems