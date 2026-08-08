Чому можуть відмовити у продажу авто через «Дію»
Продати чи купити траспортний засіб можна через застосунок «Дія», однак іноді користувачам надходить відмова у перереєстрації онлайн. У такому разі договір доведеться оформлювати у сервісному центрі МВС.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Чому надходить відмова
Після подання заяви система автоматично перевіряє інформацію про транспортний засіб, продавця та покупця в державних реєстрах.
Якщо перевірка виявляє невідповідності або обмеження, користувач отримує статус «Відхилено».
Причинами відмови у продажу транспортного засобу онлайн можуть бути помилки в документах, судові чи фінансові обмеження щодо власника або самого автомобіля.
Куди звертатися після відмови
Щоб з’ясувати, чому заявку не погодили, необхідно звернутися до сервісного центру МВС.
Там адміністратор перевірить інформацію в реєстрах, повідомить про наявні обмеження, а якщо їх не буде виявлено — оформить договір купівлі-продажу та перереєструє транспортний засіб.
Для оформлення угоди продавцю та покупцю необхідно взяти до сервісного центру МВС такі документи:
- паспорт громадянина України або ID-картку з вказаним місцем реєстрації або з відповідним витягом;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (для продавця).
«Здійснити реєстрацію можливо кількома зручними способами: в терміналі сервісного центру МВС та отримати послугу в день звернення, або онлайн на 21 день вперед через розділ Е-Запис чи завантаживши застосунок в App Store та Google Play», — йдеться у повідомленні.
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