Які штрафи за порушення авторського права в ЄС, США та інших країнах Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Які штрафи за порушення авторського права в ЄС, США та інших країнах

Finance.ua в цій статті детально розповідає про те, що варто знати щодо авторського права, скільки коштує його порушення та які є особливості.

США

Штрафи за порушення авторського права починаються від 750 доларів за кожен випадок і можуть сягати 150 тис. доларів за твір, якщо порушення є умисним.

Європейський Союз

Наприклад, у Німеччині штрафи залежать від доходів порушника та можуть становити від 1 тис. до 300 тис. євро. Зокрема, 2019 року блогера в Німеччині зобов’язали сплатити 10 тис. євро за використання чужого фото без дозволу.

Велика Британія

Випадки порушень можуть спричинити штрафи до 50 тис. фунтів стерлінгів або позбавлення волі на строк до 10 років. Наприклад, 2018 року компанія виплатила 1,2 млн фунтів стерлінгів за використання нелегального ПЗ.

Особливості авторського права в Україні

1. Автоматичне виникнення авторського права

Подібно до більшості країн світу, авторське право в Україні виникає автоматично з моменту створення твору і не потребує реєстрації. Однак в Україні реєстрація авторського права часто використовується для забезпечення доказової бази у разі суперечок.

У США, наприклад, реєстрація авторських прав через Бюро авторських прав є обов’язковою умовою для подання позову про порушення. В Україні такий крок не є обов’язковим, але полегшує захист у суді.

2. Тривалість охорони авторських прав

В Україні авторське право діє протягом життя автора і 70 років після його смерті, що відповідає міжнародним стандартам, визначеним Бернською конвенцією. Проте:

у США авторське право на твір, створений після 1978 року, захищається протягом 70 років після смерті автора, але для робіт, створених у межах трудових договорів, цей строк становить 95 років від моменту публікації;

у деяких країнах, наприклад, Мексика, термін дії авторського права може тривати до 100 років.

3. Регулювання суміжних прав

Україна чітко регламентує суміжні права (права виконавців, виробників фонограм і відеограм. — Ред.), що повністю узгоджено з європейським підходом. Зокрема, закон передбачає сплату винагороди за публічне виконання або відтворення творів у комерційних цілях.

У США система збору такої винагороди менш централізована і залежить від діяльності приватних організацій з управління правами.

4. Особливості захисту цифрових творів

Україна робить перші кроки у сфері правового регулювання штучного інтелекту. 2023 року було вперше зареєстровано авторське право на твори, створені ШІ.

Це суттєво відрізняється від позиції багатьох країн, таких як США, де на федеральному рівні роботи, створені штучним інтелектом без людської участі, не визнаються об’єктами авторського права.

5. Використання публічного надбання

В Україні твори, що перейшли у публічне надбання після закінчення строку охорони авторських прав, можуть вільно використовуватися. Однак комерційне використання таких творів усе ще може підлягати певним обмеженням, наприклад, через суміжні права.

У деяких країнах (наприклад, у Німеччині) доступ до творів публічного надбання більш вільний, а додаткові обмеження рідше застосовуються.

6. Відповідальність за порушення

В Україні порушення авторських прав може призводити до цивільноправової, адміністративної або кримінальної відповідальності. Особливістю є значна роль компенсаційних виплат, які можуть сягати великих сум.

Порівняно:

у США розміри компенсації можуть бути вищими, особливо якщо твір зареєстровано.

у деяких країнах ЄС, таких як Німеччина, більше уваги приділяється штрафам та конфіскації нелегальних копій.

7. Особливості регулювання в умовах війни

Від 2022 року Україна ввела деякі послаблення для використання об’єктів авторського права, наприклад, дозволяючи обмежене використання іноземних творів із країн-агресорів без погодження з правовласником.

Такі винятки є унікальними для України та спрямовані на захист національних інтересів.

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