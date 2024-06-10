Які ризики приховує ввімкнена геолокація — Finance.ua

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Які ризики приховує ввімкнена геолокація

Технології&Авто
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Які ризики приховує ввімкнена геолокація
Які ризики приховує ввімкнена геолокація
В перші дні війни розповсюджувалось безліч чуток про те, що увімкнена на телефоні геолокація допомагає ворогу коригувати вогонь. Держспецзв’язку України одразу спростувала це хибне твердження.
Функція геолокації (визначення реального розташування електронного пристрою) може бути корисною у багатьох випадках. Наприклад, коли ви користуєтесь картами та прокладаєте маршрути. Або коли потрібно знайти втрачений пристрій чи дізнатися про погоду у своєму населеному пункті.
Проте на певні моменти щодо геолокації потрібно звертати увагу, особливо якщо ви перебуваєте у тимчасово окупованих росією регіонах України або поблизу зони активних бойових дій.
  1. Не поширюйте у публічний доступ власних фото та відео із тегами вашої геолокації, адже за ними можна вирахувати ваше місцеперебування. Іноді це може бути небезпечно. Викладати у відкритий доступ фотографії з геолокацією українських військових і техніки взагалі категорично заборонено — так ворог може визначити їхні позиції.
  2. Контролюйте за необхідності визначення геолокації при публікації постів у соцмережах.
  3. Вимикайте телефон щоразу, коли хочете «зникнути» (наприклад, коли виконуєте важливе завдання, і потрібно, щоб ніхто не дізнався, де ви перебуваєте). Або взагалі не беріть його з собою.
  4. При завантаженні мобільних додатків на смартфон деякі з них запитують дозвіл на доступ до геоданих. Якщо ви вважаєте, що це недоцільно, відмовтеся від встановлення такого додатку. Також можна перевірити, які вже встановлені в телефоні додатки мають доступ до інформації про ваше розташування. У разі необхідності доступ до геолокації можна заборонити.
За матеріалами:
iLenta
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