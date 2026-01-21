Які прогнози щодо розвитку міжнародної торгівлі в Україні Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Україна демонструє неоднозначну динаміку зовнішньої торгівлі: обсяги експорту продукції АПК скорочувалися, тоді як постачання товарів машинобудування, металургії та легкої промисловості зростали.

Водночас імпорт випереджав експорт, що призводило до подальшого збільшення від’ємного торгівельного сальдо.

В основному експорт України 2026 року залежатиме від Постанови Кабміну України № 1795 від 17 грудня 2025 року, яка значно обмежуватиме можливості для вивезення певних товарів. Адже їх окреслено як критично важливі в умовах війни.

Так, запроваджується ліцензування цих товарів, проте з нульовими квотами. До них насамперед відносяться: газ, металолом, золото, срібло.

Фактично, як зазначають фахівці, це означає заборону на експорт цих товарів. Проте встановлюються квоти на експорт пшениці, кукурудзи та ріпаку до країн ЄС. Це може ще більше зменшити обсяги вивезення продукції АПК, яка є основою експорту країни.

2026 року Кабмін України та Нацбанк планують також посилення контролю за імпортом, встановлюючи додаткові збори та оподаткування деяких товарів, приміром, автомобілів, про які ми вже писали.

Загалом запроваджені урядом обмеження експорту мають на меті стимулювати заміщення імпортних товарів українською продукцією та покращити сальдо зовнішньоекономічної торгівлі. Практичний ефект цих рішень — позитивний чи негативний — стане очевидним уже за результатами кількох наступних місяців економічної діяльності країни.

