0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які прогнози щодо розвитку міжнародної торгівлі в Україні

Казна та Політика
27
Прогнози щодо розвитку міжнародної торгівл
Прогнози щодо розвитку міжнародної торгівл
Україна демонструє неоднозначну динаміку зовнішньої торгівлі: обсяги експорту продукції АПК скорочувалися, тоді як постачання товарів машинобудування, металургії та легкої промисловості зростали.
Водночас імпорт випереджав експорт, що призводило до подальшого збільшення від’ємного торгівельного сальдо.

Які прогнози

В основному експорт України 2026 року залежатиме від Постанови Кабміну України № 1795 від 17 грудня 2025 року, яка значно обмежуватиме можливості для вивезення певних товарів. Адже їх окреслено як критично важливі в умовах війни.
Так, запроваджується ліцензування цих товарів, проте з нульовими квотами. До них насамперед відносяться: газ, металолом, золото, срібло.
Фактично, як зазначають фахівці, це означає заборону на експорт цих товарів. Проте встановлюються квоти на експорт пшениці, кукурудзи та ріпаку до країн ЄС. Це може ще більше зменшити обсяги вивезення продукції АПК, яка є основою експорту країни.
2026 року Кабмін України та Нацбанк планують також посилення контролю за імпортом, встановлюючи додаткові збори та оподаткування деяких товарів, приміром, автомобілів, про які ми вже писали.
Загалом запроваджені урядом обмеження експорту мають на меті стимулювати заміщення імпортних товарів українською продукцією та покращити сальдо зовнішньоекономічної торгівлі. Практичний ефект цих рішень — позитивний чи негативний — стане очевидним уже за результатами кількох наступних місяців економічної діяльності країни.
Читайте більше про міжнародну торгівлю у статті —

Експорт та імпорт України: що змінив 2025 рік

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems